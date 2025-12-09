“Príncipe Encantado” de reality show morre aos 42 anos e pedido da família emociona fãs

A comunidade de fãs de reality shows está de luto. Chad Spodick, um dos participantes mais carismáticos da primeira temporada de “Finding Prince Charming”, o reality de encontros para homens gays apresentado por Lance Bass, membro dos NSync, morreu aos 42 anos.

A notícia só veio a público através de uma vaquinha virtual organizada por amigos e familiares, que pedem ajuda para custear o funeral e apoiar a mãe do antigo concorrente, Felice Harwood. O pedido emocionou os fãs e rapidamente começou a circular nas redes sociais, acompanhado por mensagens de pesar e desabafo.

Na campanha, já foram angariados cerca de 22,7 mil dólares, dos 35 mil necessários. No texto, os familiares descrevem a dor da perda: “Os nossos corações estão despedaçados ao partilhar a devastadora notícia da perda do nosso belo, gentil e generoso filho, irmão e amigo, Chad.”

As causas e a data da morte não foram reveladas.

“O mundo era mais brilhante com Chad nele”

O texto comovente continua ao recordar a essência bondosa do participante do reality: “Chad era o tipo de pessoa que se entregava aos outros. Incentivava todos a acreditar no seu valor. O seu amor pelos animais era incomparável, especialmente pelos seus quatro cães e pelo seu pássaro, Cosmo.”

A família explica ainda que Felice, mãe de Chad, enfrenta agora não só a dor da perda, mas também o peso financeiro das despesas inesperadas. A vaquinha inclui custos do funeral, despesas básicas da mãe e cuidados necessários para os animais deixados pelo filho: “Qualquer contribuição fará diferença. Se não puder doar, partilhar esta campanha já é profundamente apreciado”, conclui o comunicado.

Comoção nas redes sociais

Assim que a notícia começou a circular, fãs e antigos espectadores de “Finding Prince Charming” inundaram as plataformas com mensagens de despedida e apoio: “Muito triste vê-lo partir tão cedo”, escreveu um utilizador no X. “Perdemos uma pessoa linda”, lamentou outro. “Toda a força e carinho para a Felice”, pediu um terceiro. “Uma alma imensa. Descanse em paz”, partilhou mais alguém.

Chad Spodick tornou-se conhecido pela sua presença sensível e vibrante no programa de 2016, onde conquistou o público com autenticidade e empatia, qualidades que, segundo a família, nunca abandonou.