Antiga estrela de reality show que bateu recorde mundial morreu com apenas 50 anos

A notícia está a chocar o mundo: a antiga estrela do reality-show norte americano 'My 600-Lb Life', Charity Pierce, morreu aos 50 anos, na passada terça-feira dia 27 de janeiro.

Segundo a imprensa internacional, que cita fontes próximas de Charity Pierce, ela terá sofrido vários problemas de saúde que resultaram no seu internamento e consequente morte, ainda que não tenha sido divulgada para já a causa oficial.

Ainda assim, sabe-se que Charity Pierce estava a realizar um tratamento para diminuir o líquido que tinha em excesso nos pulmões e que poderá ter contribuído para este desfecho fatal.

De recordar que a antiga estrela já bateu um recorde mundial, chegando a ser conhecida como a mulher mais obesa do mundo, numa altura em que chegou a pesar mais de 350 quilos, motivo que a levou a participar no programa de televisão. Entretanto reduziu o seu peso para 127 quilos.