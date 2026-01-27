Cinha Jardim quebra o silêncio sobre alegado novo amor: «Esteve na mira»

Cinha Jardim quebrou o silêncio e comentou os rumores que lhe apontam um novo namorado. Tudo aconteceu no programa 'Dois às 10' da TVI, na sequência de uma pergunta de Cristina Ferreira.
«Como é que está a história de ela ter alguém? Tem?», questionou. Cinha Jardim começou por ficar em silêncio, mas Gonçalo Quinaz respondeu por ela: «Já foi, sol de pouca dura. Um freguês do pior, foi aquilo que viemos a detetar».
Nesse momento, Cinha Jardim interrompeu o amigo: «Sabes lá» e depois negou que ele fosse má pessoa: «Mentiroso. Eu não sou dada à ralé, desculpa. Não é como tu, não é como tu».
«Eu gosto muito dele. Não me leves a mal, mas eu gosto muito dele. É um senhor», defendeu Adriano Silva Martins e Cinha Jardim concordou: «É um senhor».
Gonçalo Quinaz voltou a insistir: «Depois do que aconteceu é um senhor e continua a ser um senhor depois do que fez e do que aconteceu?». E Cinha Jardim quebrou o silêncio sem nunca dizer quem é o homem mistério.
«Ainda não foi porque ainda não se concretizou. Está na vista, está na mira. Esteve na mira, mas eu não tenho tempo, não tenho paciência, não tenho nada», disse. Cristina Ferreira ainda perguntou se era conhecido, mas Cinha negou.