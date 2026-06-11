Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

A fotografia está a fazer sucesso nas redes sociais e deixou muitos seguidores rendidos à nostalgia. O registo, captado há mais de quatro décadas, mostra uma jovem mãe a segurar ao colo a filha ainda bebé. Consegue adivinhar de quem se trata?

Os traços são facilmente reconhecíveis para os mais atentos, mas a diferença de idade torna o desafio mais complicado. Na imagem, vemos uma mulher que, décadas mais tarde, se tornaria uma das figuras mais mediáticas da televisão portuguesa e uma presença habitual nos programas de entretenimento.

A resposta é Cinha Jardim. A comentadora partilhou esta fotografia especial para assinalar uma data muito importante: o 42.º aniversário da filha mais velha, Pimpinha Jardim. O registo remonta aos primeiros anos de vida da filha da empresária e influencer, mostrando um momento de ternura maternal.

Uma fotografia simples, mas carregada de significado, que abriu uma verdadeira janela para o passado de uma das famílias mais conhecidas do panorama social português.

Atualmente com 69 anos, Cinha Jardim continua a ser uma das personalidades mais acarinhadas e das mulheres mais cobiçadas do público português. Conhecida pela sua frontalidade e boa disposição, mantém uma forte presença televisiva e uma legião de seguidores atentos ao seu dia a dia.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja esta e outras imagens de Cinha Jardim.