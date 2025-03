Sem rodeios! Cinha Jardim faz acusações sérias a Bruno de Carvalho: «Portou-se 100 vezes pior com as mulheres…»

Cinha Jardim acusou Bruno de Carvalho de se portar mal com as mulheres no Secret Story - Desafio Final.

A comentadora falou especificamente de Sandrina Pratas e da forma imprópria como, segundo ela, o empresário a «tocava».

Cinha Jardim não deixou nada por dizer em relação a Bruno de Carvalho, acusando o ex-concorrente o Secret Story - Desafio Final de ter «comportamentos físicos» inapropriados com algumas mulheres da casa, nomeadamente Sandrina Pratas.

No «Dois às 10» enquanto comentava os acontecimentos da grande final do Secret Story, a comentadora referiu: «Havia um Bruno de Carvalho que se portou 100 vezes pior com as mulheres. Vi num programa que vocês não viram, porque vocês quando era o Bruno de Carvalho a fazer as coisas…», atirou a Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco.

Com tom de aviso, Cinha afirmou: «Não me façam dizer aqui tudo o que o Bruno de Carvalho fez em relação às mulheres, esteve muitíssimo mal, em comportamentos físicos», acrescentou, preparando-se para acusar Bruno de Carvalho de ter tido atitudes impróprias com Sandrina Pratas.

«A Sandrina é uma mulher casada, tem uma filha, o Bruno de Carvalho esteve sempre a tocá-la desde o princípio até ao fim. Tenho fotografias e tudo registado. Deitou-se em cima dela… não havia maldade nenhuma? As sapatadas no rabo eram de amor, os aconchegos por trás também eram de brincadeira… se fosse minha filha eu não ia gostar», disse sem papas na língua.

Cinha Jardim acrescentou: «Além disso, teve vocabulário muito mau em relação às mulheres. Não são comportamentos que se possam ter. Acusam o Miguel de ter comportamentos em relação às mulheres horríveis, para mim, as palavras que o Bruno usou em relação à Sandrina e a outras concorrentes eu não gostei e tenho todo o direito de não gostar.», rematou.

