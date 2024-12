Cinha Jardim contra Margarida e Gonçalo na Final? «São péssimos... Não entregam nada ao jogo»

Cinha Jardim comenta expulsão: «A Juliana fez pouco no programa»

No Extra do Secret Story - Casa dos Segredos, continua a debater-se quem é que vai chegar à Final e quem é que vai ficar pelo caminho. Renata já é uma das finalistas, dado que ganhou um Passaporte em derradeiro confronto com João Ricardo.

Mas quem serão os próximos?

Cinha Jardim defende acerrimamente que Gonçalo e Margarida não deveriam ter um lugar na Final da oitava edição do Secret Story.

A comentadora do Secret Story afirmou que,

«São um casal muito bonito, não há dúvida nenhuma. São muito queridinhos, um exemplo para esta juventude, mas não entregam nada ao jogo»

Cinha Jardim acrescentou ainda, «Choca um bocadinho vermos um casal, que são muito bons, adorava ter um genro e uma nora como eles, mas péssimos jogadores».

Num Extra do Secret Story - Casa dos Segredos, Marta Cardoso perguntou a Cinha qual seria o seu pódio e as escolhas da comentadora foram transparentes. Ora espreite