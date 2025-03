A resposta que Portugal pediu. Como está Cinha Jardim após a derrota de Miguel Vicente?

Portugal acordou a celebrar a vitória de Inês Morais no Secret Story – Desafio Final, mas também a questionar como estaria Cinha Jardim e o seu coração com a derrota do seu preferido, Miguel Vicente. Ao longo do programa, a comentadora Cinha Jardim foi uma acérrima defensora do jogo de Miguel Vicente, contra todos os outros comentadores que criticavam a postura do algarvio.

Assim que arrancou o Dois às 10, Cristina Ferreira questionou Cinha Jardim. «Hoje o País só quer saber se Cinha Jardim dormiu ou não dormiu» Cinha satisfez a curiosidade: «Dormi. Dormi bem sossegada».

«Podemos ficar descansadas com o teu coração?», questionou, ainda, Cristina Ferreira. «Sim, graças a Deus», respondeu a comentadora.

Gonçalo Quinaz não deixou escapar a curiosidade de Cinha Jardim vir vestida com cores escuras. «De luto», brincou Cinha.

«Tive muita pena, era merecedor de ganhar. Gostei muito de saber que muitos portugueses estavam com ele e muitos portugueses estavam comigo. Porque estive até as 3h00 da manhã a receber mensagens de apoio (…) Muito obrigada por tanta mensagem. Eu também estive a animar muitas pessoas que ficaram desoladas, mas isto é só um programa de televisão…», explicou Cinha Jardim.

