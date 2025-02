Bruno de Carvalho não poupa Cinha Jardim e manda recado forte durante uma disputa com Miguel Vicente: «Ela que vá fazer (...)»

Comentário inesperado: Bruno de Carvalho lançou uma farpa surpreendente que deixou todos em sem reação.

Bruno de Carvalho lançou uma farpa surpreendente que deixou todos em sem reação. Confronto tenso: O ex-presidente do Sporting não poupou palavras e envolveu Cinha Jardim na polémica! Veja aqui tudo o que aconteceu!

Na noite desta terça-feira, 11 de fevereiro, foi transmitido mais um Extra do Secret Story - Desafio Final, apresentado por Marta Cardoso. A emissão contou com a presença dos comentadores Teresa Silva, Gonçalo Quinaz e Francisco Monteiro, que analisaram os acontecimentos mais recentes dentro da casa.

Logo no início do programa, a apresentadora alertou que Bruno de Carvalho e Miguel Vicente tinham protagonizado um momento tenso. Quando as imagens foram exibidas, foi possível ver o ex-concorrente a lançar críticas diretas ao comportamento de Miguel: «Eu achei que me ia divertir contigo, eu não me divirto com um gajo a bater panelas (…) quando tu quiseres fazer graças, vais fazer para outro sítio que não me incomode a mim!», atirou Bruno de Carvalho.

Cinha Jardim no centro da polémica

A dada altura, Bruno de Carvalho fez uma referência a Cinha Jardim, uma das maiores defensoras de Miguel Vicente e que esteve presente na gala do passado sábado, dia 8 de fevereiro.

Sem rodeios, o concorrente deixou um comentário polémico: «Às vezes, se calhar, as pessoas que estão lá em casa, vêm-te e fecham o comando! Tu não sabes o que é que está lá fora, lá porque veio cá a tua amiga, tem cuidado que ela pode te ter enganado. Mando-lhe um beijinho e ela que vá fazer botox em vez de vir aqui dizer disparates às pessoas», disparou.

O comentário não passou despercebido e levou Inês Morais a intervir de imediato: «Eia calma! Calma, Bruno! Isso também não!», alertou a concorrente desconfortável.

Ainda assim, Bruno de Carvalho manteve a sua posição e respondeu: «Não, desculpa lá, eu digo o que eu quiser. Eu estou-te a avisar, Miguel. Veio aqui uma pessoa dizer que és o maior e estou-te a avisar!», reforçou.

A reação de Cinha Jardim a estas palavras ainda não é conhecida, mas este momento promete continuar a dar que falar nos próximos dias.