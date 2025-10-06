Cláudia Nayara deixa mensagem pública ao pai da filha que perdeu: «Mesmo estando ao lado de outra pessoa»

Este domingo, 5 de outubro, Cláudia Nayara recorreu ao Instagram para prestar uma homenagem sentida ao ex-companheiro, Bruno Andrade. Num texto carregado de emoção, a cantora reconheceu o apoio incondicional que recebeu do ex-namorado, mesmo depois do fim da relação.

«Tu namorando, mas tudo acabou… Seguimos caminhos diferentes… Dois anos quase separados onde o rumo de vida separou-nos, mas todos os seguidores sempre te amaram muito e hoje sei o porquê! Por seres o único ser humano que conheço que nunca me abandonou enquanto eu passei a fase mais difícil da minha vida. Apontaram o dedo sem teres culpa, julgaram-te e tu, mesmo estando ao lado de uma pessoa, perguntavas-me ‘estás bem?’», começou por escrever.

A artista lembrou ainda a filha que ambos tiveram em comum, Samantha, nascida em 2018, que infelizmente não sobreviveu. Numa mensagem de ternura e gratidão, Cláudia destacou o papel de Bruno como pai: «Eu estou-me a lixar para aquilo que vão escrever, tinha de dizer-te isto… A minha filha tem o maior pai deste Mundo… pai é dar a mão, pai é apoiar, pai é cuidar, pai é seres aquilo que sempre foste… Eh pá. Obrigada por seres como és! Eu tenho tanta mas tanta sorte de te conhecer… tu és o orgulho… mesmo seguindo caminhos diferentes, eu tinha de dizer-te isto… OBRIGADA. És LUZ!».

A cantora, que tem vivido tempos emocionalmente desafiantes, terminou o desabafo reafirmando a importância da sinceridade e da fé: «Escrevam o pior, não tem mal… sempre me exprimi perante os meus seguidores, mesmo havendo pessoas más que escrevem aquilo que querem… mas não tem mal… eu tinha de dizer isto… E só Deus está lá em cima a ver tudo! A SAMANTHA tem o maior pai deste mundo…».

Recentemente, a artista pronunciou-se para responder às críticas e comentários que têm circulado sobre a sua vida pessoal. Num vídeo partilhado nos stories do Instagram, mostrou-se visivelmente magoada com as acusações de que nunca teria estado grávida nem passado por problemas de saúde.

«Aquilo que mais me dói é dizerem que a Cláudia nunca está no hospital. Nunca esteve grávida. Nunca fez exames. Nunca fez nada. Pois hoje dou por mim novamente a ver se estou bem», afirmou, em lágrimas.

A cantora recordou ainda o momento doloroso que viveu recentemente, quando sofreu um aborto espontâneo durante um concerto. O episódio, que gerou enorme comoção entre os fãs, continua a marcar profundamente a artista.

Apesar da dor, Cláudia Nayara mantém-se próxima do público e não esconde a necessidade de esclarecer rumores que, segundo confessa, só intensificam o sofrimento: «As pessoas não imaginam o quanto as palavras podem magoar».

Veja aqui a partilha:

Recorde-se que Cláudia Nayara perdeu o bebé, um menino chamado Santiago, que esperava. Esta é a segunda vez que a cantora perde um filho, ainda na gestação. O anúncio foi feito no passado dia 15 de setembro, na página de Instagram de Cláudia Nayara.

A cantora perdeu o bebé durante um espetáculo, um momento trágico que ficou registado em vídeo e que tem emocionado todos os que acompanharam as imagens arrepiantes nas redes sociais.

No registo que se tornou viral, é possível ver Cláudia Nayara a desmaiar em pleno palco, instantes antes de perder o bebé. A reação do público e o imediato pedido de ajuda ao agente mostram a gravidade da situação, que deixou fãs e seguidores em choque.

Na semana passada, em contacto telefónico com o programa “Dois às 10”, da TVI, Cláudia abriu o coração e falou sobre a tragédia, descrevendo a dor que sentiu e os momentos de terror que viveu. Apesar da dureza da experiência, a artista fez questão de esclarecer que a perda não teve ligação com a sua atividade profissional: «Foi sempre permitido fazer espetáculos», afirmou, afastando assim qualquer hipótese de que o trabalho em palco tivesse sido a causa.

Em lágrimas, a cantora relatou os instantes que antecederam o aborto: «Na última música que estava a cantar, ainda bem que foi perante o público. Senti uma dor muito grande. A partir daí já não me lembro, só sei que me baixei, coloquei o microfone ao lado e pedi ajuda ao meu agente. Se me perguntares, Cristina, do que me recordo a seguir… apenas de me dizerem: “entra para o carro”. Estava com uma enfermeira e fui hospitalizada logo depois».

Esta é a segunda perda gestacional que Cláudia Nayara sofre. Em 2018, a artista esteve grávida de uma menina, chamada Samantha, que perdeu aos oito meses de gestação.