Após perda gestacional, Cláudia Nayara volta a viver dias duros e é submetida a cirurgia

Claudia Nayara está grávida e esta é a sua primeira foto a mostrar a barriguinha

Cláudia Nayara tem passado por dias complicados. A cantora recorreu recentemente às redes sociais para partilhar que foi submetida a uma cirurgia “com um bocadinho de urgência”, e surgiu numa unidade de saúde visivelmente debilitada.

Pouco tempo depois, Cláudia voltou a atualizar os seguidores, revelou que o seu estado de saúde se agravou. «Estou com uma grande infeção respiratória e não só…», escreveu, sem entrar em mais detalhes. Mais tarde explicou, «Não consigo falar. Cheia de dores da operação».

Esta quarta-feira, a artista deu conta de que a recuperação está a ser particularmente dura. «Febre de 38,8 [graus]. Não consigo falar. Cheia de dores da operação. É assim que estamos…», «A água a escorrer pela cara abaixo e a febre não passa», desabafou, mostrou-se exausta mas confiante de que irá melhorar.

Por fim, deixou um conselho: «Cuidem de vocês».

Recorde-se que, em setembro, Cláudia Nayara viveu um momento delicado ao enfrentar a segunda perda gestacional, situação que também partilhou com os fãs de forma aberta e muito emotiva.