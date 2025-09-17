A chorar de desespero, Cláudia Nayara conta a Cristina Ferreira como perdeu o filho

Cláudia Nayara voltou a comover o público ao revelar um dos episódios mais marcantes e dolorosos da sua vida pessoal. A cantora perdeu um bebé durante um espetáculo, um momento trágico que ficou registado em vídeo e que tem emocionado todos os que acompanharam as imagens arrepiantes nas redes sociais.

No registo que se tornou viral, é possível ver Cláudia Nayara a desmaiar em pleno palco, instantes antes de perder o bebé. A reação do público e o imediato pedido de ajuda ao agente mostram a gravidade da situação, que deixou fãs e seguidores em choque.

Esta manhã, em contacto telefónico com o programa “Dois às 10”, da TVI, Cláudia abriu o coração e falou sobre a tragédia, descrevendo a dor que sentiu e os momentos de terror que viveu. Apesar da dureza da experiência, a artista fez questão de esclarecer que a perda não teve ligação com a sua atividade profissional:«Foi sempre permitido fazer espetáculos», afirmou, afastando assim qualquer hipótese de que o trabalho em palco tivesse sido a causa.

Em lágrimas, a cantora relatou os instantes que antecederam o aborto: «Na última música que estava a cantar, ainda bem que foi perante o público. Senti uma dor muito grande. A partir daí já não me lembro, só sei que me baixei, coloquei o microfone ao lado e pedi ajuda ao meu agente. Se me perguntares, Cristina, do que me recordo a seguir… apenas de me dizerem: “entra para o carro”. Estava com uma enfermeira e fui hospitalizada logo depois».

Cláudia Nayara, que continua a contar com o apoio dos fãs neste momento delicado, mostrou-se corajosa ao partilhar a dor mais íntima da sua vida, transformando a sua experiência em um testemunho de força e resiliência.