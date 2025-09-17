As imagens arrepiantes de Cláudia Nayara a desmaiar em palco antes de perder o bebé

Cláudia Nayara voltou a comover o público ao partilhar um dos episódios mais dolorosos da sua vida. A cantora sofreu um aborto durante um espetáculo, episódio que ficou registado em vídeo e que tem emocionado todos os que acompanharam as imagens arrepiantes.

No registo que circula nas redes sociais, é possível ver Cláudia Nayara a desmaiar em pleno palco, momentos antes de perder o bebé. A reação imediata da plateia e a comoção dos fãs transformaram este momento num dos mais marcantes da carreira da artista, mas também num dos mais dolorosos a nível pessoal.

Esta manhã, em contacto telefónico com o programa “Dois às 10”, da TVI, a cantora abriu o coração e falou sobre a tragédia. Apesar da dureza da situação, fez questão de esclarecer que a perda não está relacionada com a sua atividade profissional: «Foi sempre permitido fazer espetáculos», disse, afastando qualquer ideia de que o ritmo de trabalho pudesse estar na origem do aborto.

Ainda assim, Cláudia Nayara não escondeu a dor profunda que a experiência lhe causou:«Senti uma dor muito grande», confessou, em lágrimas, deixando clara a intensidade da perda.

A artista, que continua a contar com o apoio incondicional do público e dos fãs, afirmou estar a recuperar emocionalmente.