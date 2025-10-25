Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Os últimos tempos não têm sido fáceis para Cláudia Nayara. Depois de perder um bebé aos quatro meses de gravidez (a segunda perda gestacional), pouco tempo depois perdeu o avô. Agora, a artista chora nova morte: a do outro avô.

A cantora partilhou, nas redes sociais, um reels em lágrimas, a despedir-se da avô, que partiu precisamente no dia em que esta celebraria o aniversário.

«Avô… partiste… e logo hoje tenho espetáculo, mas eu vou… e vou dar tudo de mim! A avó hoje fazia anos e ela pediu fosses para a beira dela… juntai as mãos como juntavam aqui na Terra! Amo-vos muito… fechei-te os olhinhos e pedi um desejo… meu avô, estou sem chão… até já, meu rei», escreveu Nayara, numa mensagem carregada de emoção.

A artista recebeu inúmeras mensagens de carinho e apoio por parte dos seguidores, que se mostraram comovidos com o desabafo.

O mês passado, Nayara perdeu o outro avô...

«O céu hoje brilha, avô, mais tratado por tio Nando! Inacreditável. Até já», escreveu a ex-convidada do 'Dilema' numa paertilha, nos stories do Instagram.

Recorde-se de que Cláudia Nayara perdeu o bebé, um menino chamado Santiago, que esperava. Esta é a segunda vez que a cantora perde um filho, ainda na gestação. O anúncio foi feito no passado dia 15 de setembro, na página de Instagram de Cláudia Nayara.

A cantora perdeu o bebé durante um espetáculo, um momento trágico que ficou registado em vídeo e que tem emocionado todos os que acompanharam as imagens arrepiantes nas redes sociais.

Em contacto telefónico com o programa “Dois às 10”, da TVI, Cláudia abriu o coração e falou sobre a tragédia, descrevendo a dor que sentiu e os momentos de terror que viveu. Apesar da dureza da experiência, a artista fez questão de esclarecer que a perda não teve ligação com a sua atividade profissional: «Foi sempre permitido fazer espetáculos», afirmou, afastando assim qualquer hipótese de que o trabalho em palco tivesse sido a causa.

Em lágrimas, a cantora relatou os instantes que antecederam o aborto: «Na última música que estava a cantar, ainda bem que foi perante o público. Senti uma dor muito grande. A partir daí já não me lembro, só sei que me baixei, coloquei o microfone ao lado e pedi ajuda ao meu agente. Se me perguntares, Cristina, do que me recordo a seguir… apenas de me dizerem: “entra para o carro”. Estava com uma enfermeira e fui hospitalizada logo depois».

Esta é a segunda perda gestacional que Cláudia Nayara sofre. Em 2018, a artista esteve grávida de uma menina, chamada Samantha, que perdeu aos oito meses de gestação.