«Profundamente abalada»: Cláudia Nayara sente-se mal em palco e perde o bebé

A cantora Cláudia Nayara anunciou, através da sua página oficial no Instagram, a perda do bebé que esperava, um menino chamado Santiago. A perda gestacional aconteceu no final de um espetáculo em Oliveira do Bairro.

Este é a segunda vez que a artista sofre uma perda gestacional durante a gestação. Em 2018, Cláudia já havia enfrentado a perda da filha Samantha.

Comunicado oficial da equipa de Cláudia Nayara

Num texto partilhado nas redes sociais, a equipa da cantora revelou que a gravidez era considerada de risco, devido à condição de diabetes de Cláudia Nayara.

«A nossa artista Cláudia Nayara vivia a doce expectativa da chegada do seu menino, Santiago. Infelizmente, a gravidez foi marcada por dificuldades, agravadas pela sua condição de diabetes, tornando-se de risco», pode ler-se no comunicado.

O texto sublinha ainda que, apesar das recomendações para parar a agenda de concertos, Cláudia Nayara decidiu continuar a atuar por respeito ao público que aguardava os seus espetáculos.

De acordo com a publicação, o pior aconteceu durante a última música do espetáculo em Oliveira do Bairro:

«Cláudia sentiu-se mal e teve de ser retirada do local. Infelizmente, sofreu um aborto».

Apesar de fisicamente estar bem, a cantora encontra-se profundamente abalada. A equipa pede compreensão e respeito neste momento de dor:

«Agora, mais do que nunca, Cláudia precisa da energia do seu público – que é o que a alimenta, a faz feliz e lhe dá forças para continuar. Com o vosso carinho, regressará em breve aos palcos».

Esta é a segunda perda gestacional de Cláudia Nayara

A tragédia repete-se na vida da artista. Em 2018, Cláudia Nayara já havia sofrido um aborto, quando estava grávida de uma menina, chamada Samantha.