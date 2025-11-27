Tia de Dylan arrasa Cláudia Nayara e esta expõe a conversa: «Ninguém gosta de ti»

Cláudia Nayara recebeu uma mensagem privada da tia Dylan - concorrente do Secret Story 9 - e respondeu à letra, mostrando depois a conversa em que nada ficou por dizer.

«Não tens mesmo noção da m**** que és, pois não? Apoiavas o meu sobrinho e agora dizes que ele devia ser expulso? Acabou de sair uma música tua não foi? Vais ser bola. Ninguém gosta de ti. Ele não precisa de ti!», lê-se na mensagem.

A cantora não se deixou ficar a respondeu à familiar: «Minha senhora, vou ter respeito pela sua imagem. À cerca do seu sobrinho, não está a fazer nada num jogo quando ameaça toda a gente!».

«Mais, deveria estar lá a Vera para lhe dar mais duras bofetadas. Não achei bem na altura, mas agora era perfeito! E a minha música nova está a progredir. Vá mas é dormir», acrescentou.