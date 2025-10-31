Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Cláudia Nayara revelou conhecer a família de Fábio, concorrente do Secret Story 9 e não poupou nas críticas a Liliana, com quem Fábio criou uma relação especial dentro da casa mais vigiada do País.

«Moça, tu és daquelas pessoas que na cara já se vê tudo!! Mas cá fora as pessoas vão-me dar razão, só fazes sofrer esse rapaz que é um doce, tu encostaste, ponto!», escreveu a cantora nas stories da sua página de Instagram.

Cláudia acrescentou: «Tens mesmo ar de cínica, Deus me livre… e outra coisa, a família do Fábio nunca esteve contra ele! Eu conheço um bocadinho para falar! Tem uma mãe que o ama e a irmã também, minha Vanessa! Tenho dito».

Fábio quis terminar tudo

Fábio tomou a decisão de terminar a relação com Liliana e deixou a concorrente em choque. Tudo aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 30 de outubro, após o almoço entre Liliana e Pedro, que deixou Fábio incomodado.

«Como é que eu posso confiar numa pessoa que me diz que nunca fará uma coisa e quando tens oportunidade de me mostrar, fazes o contrário”, afirmou o concorrente que não gostou da dança da amiga especial com Pedro, durante o momento a sós.

Fábio justificou: «O meu problema não é a dança, foi teres dito que não farias e fizeste. Como é que eu consigo confiar numa pessoa assim?».

«Desde o primeiro dia queriam isso, sempre fui a teu favor. Não tenho nada para falar contigo. Já te disse para saíres, não quero mais nada. Tenho a certeza. Não quero uma pessoa assim», disse Fábio, deixando Liliana em choque: «Não queres mesmo mais nada?».

O concorrente explicou que não se identifica com a postura que Liliana tem tido com ele e por isso não vê outra solução: «Não, com uma pessoa com essas atitudes não (quero mais nada)», rematou.