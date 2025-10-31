Ao Minuto

12:23
Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima» - Big Brother
03:47

12:18
Marisa dá sugestão hilariante, mas colegas recusam: «Abracinho» - Big Brother
01:17

12:17
Berraria: Discussão sem limites entre Marisa Susana, Ana e Bruno - Big Brother
02:40

12:15
Inacreditável: Discussão entre Ana e Pedro acaba com Marisa a defender o marido - Big Brother
06:02

12:10
Sem papas na língua. Ana confronta Bruno: «Foste do 8 para o 80» - Big Brother
01:36

12:07
Confronto no Concílio dos Nomeados: Marisa Susana enfrenta Bruno: «Não há nenhum homem que me afronte» - Big Brother
04:06

12:01
«A Marisa é neutra e o programa é feito de conflitos»: Mariana dá a sua opinião - Big Brother
02:22

11:58
Marisa responde às críticas sobre a sua postura na casa: «Jogo com o coração» - Big Brother
03:50

11:53
Concílio dos nomeados: Bruno não tem duvidas, por ele saia a Marisa Susana - Big Brother
04:58

11:45
Dylan, Bruna e Raquel visivelmente incomodados com o que os colegas comem: «Bolachuda» - Big Brother
04:01

10:24
O momento que poderia ter acabado com a vida de Liliana do Secret Story. E envolve Zé, o ex-noivo - Big Brother

09:54
Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque - Big Brother

09:42
Pós discussão com Bruno, Marisa Susana atira «Eu provoquei e ele deixou-se provocar» - Big Brother
02:53

09:41
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana - Big Brother

09:38
Emoções à flor da pele: Após confronto com Marisa Susana, Bruno ameaça desistir - Big Brother
04:12

09:33
Berros sem fim: Confusão generalizada no alpendre - Big Brother
03:35

09:30
Berraria. Liliana e Ana não se aguentam e Dylan mete-se ao barulho: «És falsa» - Big Brother
04:10

09:20
Sem segredos: Liliana partilha com Marisa a revelação de Pedro Jorge sobre a mulher - Big Brother
03:13

09:17
Boquiaberta: Liliana confrontada com revelação inesperada de Pedro Jorge sobre Marisa - Big Brother
03:49

09:12
Ciúmes sem fim: Pedro e Liliana são a maior dor de cabeça de Fábio. Veja as imagens - Big Brother
03:09

09:09
Declarações de amor: Marisa emocionada «Sou completamente apaixonada pelo Pedro» - Big Brother
04:20

09:02
Casal em guerra: Marisa possuída com Pedro Jorge «Não gostei. Não lhe admito» - Big Brother
04:38

08:46
«Conheces o Rui lá de fora?» Mariana responde sem medos - Big Brother
02:13

08:35
Acusado de se meter entre Liliana e Fábio, Pedro Jorge reage: «Pouco me importa o que eles pensam» - Big Brother
06:10

08:35
Intenso: Pedro Jorge não esquece kizomba com Liliana - Big Brother
03:56

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Há 36 min
Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Há 42 min
Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Há 46 min
Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima»

Há 1h e 22min
Bruna Gomes mostra a vista da casa nova

Há 1h e 23min
Marisa dá sugestão hilariante, mas colegas recusam: «Abracinho»

Há 1h e 27min
Berraria: Discussão sem limites entre Marisa Susana, Ana e Bruno

Há 1h e 28min
Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Há 1h e 30min
Inacreditável: Discussão entre Ana e Pedro acaba com Marisa a defender o marido

Há 1h e 30min
Sem papas na língua. Ana confronta Bruno: «Foste do 8 para o 80»

Há 1h e 35min
Confronto no Concílio dos Nomeados: Marisa Susana enfrenta Bruno: «Não há nenhum homem que me afronte»

Há 1h e 38min
«A Marisa é neutra e o programa é feito de conflitos»: Mariana dá a sua opinião

Há 1h e 44min

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Há 2h e 30min
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ontem às 19:08
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Zé, ex-noivo de Liliana, surpreende com conhecidos ex-concorrentes

29 out, 11:10
Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

29 out, 17:17
Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Há 36 min
Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Há 42 min
Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Há 1h e 30min
Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Há 1h e 53min
Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Há 2h e 4min
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

23 out, 16:43
Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Há 36 min
Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Há 42 min
Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Há 46 min
Bruna Gomes mostra a vista da casa nova
00:09

Há 1h e 23min
Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Há 1h e 30min
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Há 2h e 40min
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Ontem às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
