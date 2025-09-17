Devastada após perder bebé, Cláudia Nayara faz nova partilha em lágrimas: «A dor é bastante grande»

Dias depois de ter revelado a trágica perda do bebé, Cláudia Nayara voltou a recorrer às redes sociais para expressar os seus sentimentos. Num vídeo partilhado nas stories do Instagram, a cantora aparece em lágrimas, visivelmente abalada, e deixou palavras carregadas de emoção.

«A dor é bastante grande», desabafou Cláudia, chorando compulsivamente no vídeo. Ainda assim, a ex-participante do Dilema fez questão de agradecer o carinho e o apoio que tem recebido por parte dos fãs e amigos: «Obrigado a quem está do meu lado e respeita», escreveu.

A publicação comoveu muitos seguidores, que continuam a deixar mensagens de força e solidariedade num momento tão delicado da vida da artista.

Veja aqui:

Cláudia Nayara esteve em direto no Dois às 10, via telefone, em que quebrou o silêncio e reagiu a tudo o que aconteceu e tudo o que está a ser comentado sobre a situação.