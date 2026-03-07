Viúva de Diogo Jota tem gesto único para com Cláudia Nayara. E a cantora mostra tudo

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
13:59
Hélder expõe interesse de Ariana em concorrente: «Independentemente do que ele faça, ela continua...» - Big Brother
02:00

Hélder expõe interesse de Ariana em concorrente: «Independentemente do que ele faça, ela continua...»

13:55
Diogo expõe cena de ciúmes de Ariana: «Disse que não era segunda opção de ninguém» - Big Brother
02:20

Diogo expõe cena de ciúmes de Ariana: «Disse que não era segunda opção de ninguém»

13:36
Futuro para Catarina e Norberto? A frase que deixou tudo em aberto: «Não sei se vais gostar lá fora» - Big Brother
01:34

Futuro para Catarina e Norberto? A frase que deixou tudo em aberto: «Não sei se vais gostar lá fora»

13:23
Paixão ou atração? Catarina faz revelações inéditas sobre os sentimentos por Norberto - Big Brother
01:18

Paixão ou atração? Catarina faz revelações inéditas sobre os sentimentos por Norberto

13:16
Hugo aposta todas as fichas em Sara e esta expõe tudo: «Quero ver se beijas bem» - Big Brother
03:12

Hugo aposta todas as fichas em Sara e esta expõe tudo: «Quero ver se beijas bem»

13:00
Sara confessa interesse em concorrente inesperado: «Não vou mentir que acho graça...» - Big Brother
03:12

Sara confessa interesse em concorrente inesperado: «Não vou mentir que acho graça...»

12:05
Liliana tenta desvendar segredo de Eva e Diogo quase deita tudo a perder. Toda a história aqui - Big Brother

Liliana tenta desvendar segredo de Eva e Diogo quase deita tudo a perder. Toda a história aqui

12:02
Talento desconhecido! Hélder, Pedro e Hugo dão tudo em dança cheia de sensualidade - Big Brother
03:49

Talento desconhecido! Hélder, Pedro e Hugo dão tudo em dança cheia de sensualidade

11:59
As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva - Big Brother

As imagens de que todos falam: Diogo quase revela a verdade com reação à teoria de Liliana sobre Eva

11:29
João está interessado em Eva? Diogo acredita que sim e leva aviso da namorada: «Temos de respeitar...» - Big Brother
01:56

João está interessado em Eva? Diogo acredita que sim e leva aviso da namorada: «Temos de respeitar...»

11:14
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas - Big Brother
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

11:12
Quer arranjar um namorado? Luzia faz confissão em conversa íntima com Ana - Big Brother
01:25

Quer arranjar um namorado? Luzia faz confissão em conversa íntima com Ana

10:50
Sara conta «conversa de bandidinho» de Hugo: «Sempre foste a minha número 1, ontem estavas muito gata» - Big Brother
02:13

Sara conta «conversa de bandidinho» de Hugo: «Sempre foste a minha número 1, ontem estavas muito gata»

10:49
Sara preocupada: «Só espero que não passem as imagens do que o Hugo me disse na cama» - Big Brother
04:25

Sara preocupada: «Só espero que não passem as imagens do que o Hugo me disse na cama»

10:44
Tiago indignado por ter sido chamado de falso e fraco: «Não sou assim, porquê essas palavras?» - Big Brother
03:40

Tiago indignado por ter sido chamado de falso e fraco: «Não sou assim, porquê essas palavras?»

10:41
João faz revelação sobre passado amoroso: «Houve uma cena bué grave» - Big Brother
06:50

João faz revelação sobre passado amoroso: «Houve uma cena bué grave»

10:29
Amor logo de manhã: Catarina enche Norberto de beijos ao acordar - Big Brother
02:12

Amor logo de manhã: Catarina enche Norberto de beijos ao acordar

10:22
Após dormir com Sara, Hugo provoca-a: «Beijavas-me e eu parava» - Big Brother
01:22

Após dormir com Sara, Hugo provoca-a: «Beijavas-me e eu parava»

01:44
Ariana e Diogo em brincadeiras. Eva não resiste e confronta-os: «O que é se está a passar?» - Big Brother
01:26

Ariana e Diogo em brincadeiras. Eva não resiste e confronta-os: «O que é se está a passar?»

01:16
«Desiludido», Tiago provoca Sara: «Saltaste do barco, agora quero ver se tens bracinhos para remar» - Big Brother
03:47

«Desiludido», Tiago provoca Sara: «Saltaste do barco, agora quero ver se tens bracinhos para remar»

00:31
Todas as imagens: Diana Dora pede desculpa a Liliana, mas a reação não é a melhor. E a casa fica ao rubro - Big Brother
03:08

Todas as imagens: Diana Dora pede desculpa a Liliana, mas a reação não é a melhor. E a casa fica ao rubro

00:23
Ricardo João implacável com Liliana: «Se eu já não ia à bola com ela, agora é que não gosto mesmo dela» - Big Brother
01:06

Ricardo João implacável com Liliana: «Se eu já não ia à bola com ela, agora é que não gosto mesmo dela»

00:17
Do início ao fim: Imagens completas da discussão de Diana Dora e Liliana que obrigou à intervenção dos colegas - Big Brother
03:33

Do início ao fim: Imagens completas da discussão de Diana Dora e Liliana que obrigou à intervenção dos colegas

23:28
Sara arrependida da sua “jogada”? «Teria escolhido a Diana para ficar minha aliada» - Big Brother
02:41

Sara arrependida da sua “jogada”? «Teria escolhido a Diana para ficar minha aliada»

23:25
Tiago confronta Diana Dora: «Achas que eu falto ao respeito às mulheres?» - Big Brother
01:24

Tiago confronta Diana Dora: «Achas que eu falto ao respeito às mulheres?»

Viúva de Diogo Jota tem gesto único para com Cláudia Nayara. E a cantora mostra tudo

Viúva de Diogo Jota tem gesto único para com Cláudia Nayara. E a cantora mostra tudo - Big Brother

Cláudia Nayara ficou emocionada com esta atitude de Rute Cardoso e mostrou tudo.

Um simples gesto nas redes sociais acabou por emocionar profundamente Cláudia Nayara. A cantora revelou que Rute Cardoso, viúva do futebolista Diogo Jota, começou recentemente a segui-la no Instagram — algo que decidiu partilhar com os fãs.

Nas stories do Instagram, Cláudia Nayara mostrou a notificação e explicou que não estava a publicar aquele momento por acaso. A artista aproveitou para deixar uma mensagem sentida dirigida a Rute Cardoso, destacando a força que reconhece nela.

«Não mostro isto no Instagram ao acaso... A Cláudia Nayara luta contra medos... lutas... perdas... A Rute igual. Uma pessoa que passou e continua a passar das maiores batalhas na vida... um exemplo do mundo», começou por escrever.

A cantora continuou com palavras muito emotivas: «Ela controla o fogo, a água, o vento ou a terra. A pureza em pessoa. Gosto de ti... gosto mesmo... nós sabemos...».
