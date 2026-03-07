Viúva de Diogo Jota tem gesto único para com Cláudia Nayara. E a cantora mostra tudo

Um simples gesto nas redes sociais acabou por emocionar profundamente Cláudia Nayara. A cantora revelou que Rute Cardoso, viúva do futebolista Diogo Jota, começou recentemente a segui-la no Instagram — algo que decidiu partilhar com os fãs.
Nas stories do Instagram, Cláudia Nayara mostrou a notificação e explicou que não estava a publicar aquele momento por acaso. A artista aproveitou para deixar uma mensagem sentida dirigida a Rute Cardoso, destacando a força que reconhece nela.
«Não mostro isto no Instagram ao acaso... A Cláudia Nayara luta contra medos... lutas... perdas... A Rute igual. Uma pessoa que passou e continua a passar das maiores batalhas na vida... um exemplo do mundo», começou por escrever.
A cantora continuou com palavras muito emotivas: «Ela controla o fogo, a água, o vento ou a terra. A pureza em pessoa. Gosto de ti... gosto mesmo... nós sabemos...».