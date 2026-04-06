O truque de Cristina Ferreira para manter a boa forma é o mesmo que Cláudia Raia usa aos 59 anos

Cristina Ferreira voltou a sublinhar a importância do exercício físico para a saúde e para o bem-estar, deixando uma mensagem direta às mulheres sobre o envelhecimento e a necessidade de cuidar do corpo.

A apresentadora partilhou recentemente nas redes sociais uma publicação que destacava a excelente forma física da atriz brasileira Claudia Raia, atualmente com 59 anos. Na notícia partilhada, a artista surge com uma silhueta definida e fala abertamente sobre a forma como encara o passar do tempo, defendendo que a musculação é fundamental para manter força, energia e qualidade de vida.

Ao reagir à publicação, Cristina Ferreira foi direta: “Meninas, não há alternativa”, escreveu, reforçando a ideia de que o treino de força deve fazer parte da rotina, sobretudo à medida que a idade avança.

A apresentadora tem sido cada vez mais vocal sobre a importância de um estilo de vida ativo. Nos últimos anos, tem partilhado frequentemente momentos de treino, hábitos de alimentação equilibrada e reflexões sobre bem-estar físico e mental.