Atriz de peso será a nova apresentadora de reality show

Cláudia Raia: Do início em "Roque Santeiro" à maternidade aos 56 anos – Veja o antes e depois da estrela brasileira

A Netflix revelou, esta terça-feira, 9, um dos seus projetos mais surpreendentes do ano: um novo reality show apresentado por Claudia Raia, 58 anos, uma das figuras mais carismáticas e populares da televisão brasileira. A novidade foi anunciada durante um evento para a imprensa, onde a plataforma confirmou quatro produções inéditas para breve.

O programa, intitulado “Sua Mãe Te Conhece?”, promete arrancar gargalhadas e emoções fortes. No centro da competição estão nove mães que aceitam o desafio de provar quem conhece melhor os seus filhos adultos. A dinâmica é simples, mas irresistível: elas apostam dinheiro tentando prever decisões e preferências dos filhos, apenas para descobrirem que, mesmo crescidos, eles continuam a surpreender.

O formato é totalmente original e desenvolvido no Brasil, seguindo o sucesso de outros programas locais, como “Ilhados com a Sogra”. As gravações terminaram recentemente e, segundo Francisco Ramos, vice-presidente de conteúdo da Netflix para a América Latina, o resultado é promissor: “Já vi alguns episódios, e é muito bom”, garantiu ao Estadão.

Com humor, cumplicidade e muitos momentos inesperados, “Sua Mãe Te Conhece?” promete tornar-se um dos realities mais comentados da Netflix, celebrando, com leveza e emoção, a relação única entre mães e filhos.

Passagem de Claudia Raia pelo "Dois às 10" e "Goucha"

No passado mês de janeiro, Claudia Raia foi uma das convidadas especiais do programa das manhãs da TVI, "Dois às 10", conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Em estúdio, a atriz falou de vários temas: desde a maternidade, visto que foi mãe pela terceira vez aos 55 anos, até aos desafios da menopausa. Veja alguns momentos dessa entrevista, nos vídeos em baixo.

