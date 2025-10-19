Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Iara Ramos Nascimento, irmã do apresentador Cláudio Ramos, de 47 anos, foi localizada com vida após ter estado desaparecida durante cerca de uma semana.

O desaparecimento de Iara ocorreu no fim de semana anterior, quando saiu de casa e não regressou. O caso foi rapidamente comunicado às autoridades e divulgado pelo próprio Cláudio Ramos nas redes sociais, que apelou à colaboração de todos para obter informações sobre o paradeiro da irmã.

Durante os dias em que esteve desaparecida, foram realizadas buscas pela GNR em várias zonas do Alentejo, incluindo barragens e estradas secundárias.

Hoje, domingo, 19 de outubro de 2025, foi confirmado que Iara Ramos Nascimento apareceu e está bem. Quem o revelou foi Luís Nascimento, irmão de Iara e Claudio Ramos e ex-concorrente do Secret Story, através das redes sociais.

A família expressou o seu alívio e agradeceu o apoio e a solidariedade demonstrados durante os dias de incerteza. Luis Nascimento, irmão de Cláudio e Iara, prestou o seu agradecimento por toda a ajuda em nome da família.

«Depois de dias de angústia, a nossa irmã foi encontrada e está bem. Não há palavras para descrever o alívio e a gratidão que sentimos.

Quero agradecer a todos os que partilharam, enviaram mensagens, ajudaram e se preocuparam connosco. O vosso carinho e solidariedade deram-nos força quando mais precisávamos. Obrigada do fundo do coração. ♥️»