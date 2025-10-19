Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Ao Minuto

Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa

«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente
«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente

Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune
Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento

Emoções à flor da pele: Descubra quem é o concorrente expulso
Emoções à flor da pele: Descubra quem é o concorrente expulso

O público decide: duas novas salvações marcam a gala
O público decide: duas novas salvações marcam a gala

Discussão em cadeia: Dylan, Leandro e Bruna protagonizam momento tenso
Discussão em cadeia: Dylan, Leandro e Bruna protagonizam momento tenso

Rebuscadas e mirabolantes: Conheça as teorias de segredos da semana
Rebuscadas e mirabolantes: Conheça as teorias de segredos da semana

«Ficha tripla» em perigo: uma concorrente é desligada e perde poder na casa
«Ficha tripla» em perigo: uma concorrente é desligada e perde poder na casa

Sem pudores. Bruna ataca Liliana: «Tem a inteligência de um amendoim (...) cabeça de vento»
Sem pudores. Bruna ataca Liliana: «Tem a inteligência de um amendoim (...) cabeça de vento»

Mãe de Pedro Jorge defende o filho em plena gala: «Vê as meninas como irmãs»
Mãe de Pedro Jorge defende o filho em plena gala: «Vê as meninas como irmãs»

Marisa confrontada no confessionário sobre Pedro Jorge: «Tenho de lhe dar na cabeça»
Marisa confrontada no confessionário sobre Pedro Jorge: «Tenho de lhe dar na cabeça»

Gala repleta de emoções: o público salva o primeiro concorrente
Gala repleta de emoções: o público salva o primeiro concorrente

Risos: Joana recebe pista de segredo e afirma «A Ana Cristina põe ovos»
Risos: Joana recebe pista de segredo e afirma «A Ana Cristina põe ovos»

Gritos e tensão: Bruno e Marisa Susana protagonizam confronto aceso
Gritos e tensão: Bruno e Marisa Susana protagonizam confronto aceso

Gritos sem fim: Pedro fala em «ficha tripla» e instala-se o caos na casa
Gritos sem fim: Pedro fala em «ficha tripla» e instala-se o caos na casa

Triângulo amoroso: Dylan não perdoa Vera e Inês deixa a máscara cair? «Sonsa»
Triângulo amoroso: Dylan não perdoa Vera e Inês deixa a máscara cair? «Sonsa»

Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Como nunca a viu: Vera explode com os colegas «mas está tudo bem?»
Como nunca a viu: Vera explode com os colegas «mas está tudo bem?»

«Tu és um porco!»: Fábio defende Liliana com unhas e dentes e atira-se a Dylan
«Tu és um porco!»: Fábio defende Liliana com unhas e dentes e atira-se a Dylan

Bruno perde a cabeça com Vera: «As tuas filhas devem ter vergonha»
Bruno perde a cabeça com Vera: «As tuas filhas devem ter vergonha»

Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

Confronto: Dylan e Leandro perdem a calma durante a gala
Confronto: Dylan e Leandro perdem a calma durante a gala

A arder: Dylan perde a calma e ameaça Leandro com «chapadão»
A arder: Dylan perde a calma e ameaça Leandro com «chapadão»

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

  • Secret Story
  • Ontem às 18:58
Claudio Ramos e a irmã
Claudio Ramos e a irmã

Iara Ramos Nascimento, irmã do apresentador Cláudio Ramos, de 47 anos, foi encontrada, uma semana após ter desaparecido de Vila Boim, no concelho de Elvas.

Iara Ramos Nascimento, irmã do apresentador Cláudio Ramos, de 47 anos, foi localizada com vida após ter estado desaparecida durante cerca de uma semana. 

O desaparecimento de Iara ocorreu no fim de semana anterior, quando saiu de casa e não regressou. O caso foi rapidamente comunicado às autoridades e divulgado pelo próprio Cláudio Ramos nas redes sociais, que apelou à colaboração de todos para obter informações sobre o paradeiro da irmã.

Durante os dias em que esteve desaparecida, foram realizadas buscas pela GNR em várias zonas do Alentejo, incluindo barragens e estradas secundárias. 

Hoje, domingo, 19 de outubro de 2025, foi confirmado que Iara Ramos Nascimento apareceu e está bem. Quem o revelou foi Luís Nascimento, irmão de Iara e Claudio Ramos e ex-concorrente do Secret Story, através das redes sociais. 

A família expressou o seu alívio e agradeceu o apoio e a solidariedade demonstrados durante os dias de incerteza. Luis Nascimento, irmão de Cláudio e Iara, prestou o seu agradecimento por toda a ajuda em nome da família. 

«Depois de dias de angústia, a nossa irmã foi encontrada e está bem. Não há palavras para descrever o alívio e a gratidão que sentimos.
Quero agradecer a todos os que partilharam, enviaram mensagens, ajudaram e se preocuparam connosco. O vosso carinho e solidariedade deram-nos força quando mais precisávamos. Obrigada do fundo do coração. ♥️»

 

