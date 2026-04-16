Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva»

A polémica em torno de Diogo e Eva, concorrentes do Secret Story 10, acaba de ganhar um novo capítulo — e desta vez com declarações que estão a incendiar as redes sociais.

Cláudia, mãe do concorrente, que até aqui se mantinha em silêncio, decidiu pronunciar-se publicamente sobre a relação do filho com a ex-namorada. Num longo comunicado partilhado nas redes sociais, a mãe de Diogo não poupou palavras e fez acusações diretas à ex-nora, tcom detalhes até agora desconhecidos.

“O único erro do meu filho foi a traição, de resto, não podem apontar mais nada”, começou por afirmar, numa tentativa clara de defender Diogo das críticas que têm surgido desde que o tema veio à tona dentro da casa mais vigiada do país.

Cláudia garante que a dinâmica da relação era muito diferente da perceção geral: “Quem controlava e manipulava o Diogo, sempre foi a Eva, sempre, com gritos, choros sem lágrimas, insultos... e pessoas que os conhecem que me digam, sabem bem da verdade.”

Veja o comunicado na íntegra em baixo:

«Bom dia, o meu nome é Cláudia, sou a mãe do Diogo.

Até hoje vimos e ouvimos muita coisa, sempre mantive a minha boca calada, hoje cansei-me, amor com amor de paga, a nossa família quis respeitar a Eva, mas chega a um ponto que ultrapassa limites.

Não vou deixar que digam tudo o que querem do meu filho, com a justificação de uma traição para poderem falar e disfarçar o próprio carácter.

As pessoas gostam de dizer que é um livramento para a Eva, pois fiquem a saber que para o Diogo foi muito mais!

Viram muitas lágrimas da Eva? Pois eu enxuguei muitas do meu filho também.

O senhor pai da Eva decidiu dizer que o Diogo ganha 250€, que não chega para a sustentar, e é verdade, não chega, no último ano não foi o Diogo, fui eu quem paguei sempre as contas de casa e alimentação!

O Diogo despediu-se do trabalho com o meu apoio financeiro para poder tentar o sonho dele do futebol, a mãe, e só a mãe, ajudou financeiramente. O Diogo ganha 250€ á 6 meses, e no resto dos 4 anos? Ganhava muito bem!

Só a Eva trabalhava? É que só a via trabalhar umas horas também. Não é nem nunca foi melhor que o meu filho!

Quando o Diogo diz que já estava cansado, eu entendo, estava cansado de ter de cuidar de 2 pessoas.

Quando a Eva diz "não tenho filhos pequenos", pois é, mas quando foi morar para MINHA casa com o Diogo o MEU FILHO mais novo já lá estava!

A Eva nunca ajudou numa despesa de casa, fui eu que paguei casa, luz, água, comida... nunca arrumou uma louça, lavou uma roupa, limpou uma casa... portanto quando o meu filho diz que já não eram uma equipa, realmente é verdade,era a isso que o Diogo se referia!

O Diogo tentou inúmeras vezes terminar com ela, e ela voltava a chorar e fazia com que o Diogo voltasse com a palavra atrás.

Em relação aos treinos do atletismo, não eram obrigatórios todos os dias,o Diogo pediu-lhe que não fosse ao treino pelo menos 1 dia para poder ser ela a fazer o jantar, porque nos outros ela só chegava, sentava, comia e ia dormir.

O meu filho toma conta de 1, não devia ser de 2. Lavem a boca antes de falar do meu Diogo, que é um rapaz humilde, com valores e um coração de ouro, que infelizmente não tem muito poder de se argumentar para se defender e não quer humilhar ninguém em praça pública.

O pai da Eva também disse nos grupos que a filha não queria dormir em casa deles?? Principalmente quando o pai dela vinha de França? Que queria sempre ficar connosco? talvez não sejamos assim tão más pessoas como o senhor diz. O único erro do meu filho foi a traição, de resto, não podem apontar mais nada.

Quem controlava e manipulava o Diogo, sempre foi a Eva, sempre, com gritos, choros sem lágrimas, insultos... e pessoas que os conhecem que me digam, sabem bem da verdade.

Não me orgulho do que ele fez, de um erro, mas TENHO MUITO ORGULHO DO MEU FILHO, da pessoa que ele é, eu, a restante família e os amigos, estamos a teu lado!

Desde o início que quiseram atacar o Diogo, já a tinham bem estudada... Abram os olhos!»