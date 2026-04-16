Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:33
Emotivo. Concorrentes recebem presentes da família e ninguém conseguiu conter as lágrimas - Big Brother
03:24

Emotivo. Concorrentes recebem presentes da família e ninguém conseguiu conter as lágrimas

19:29
Sozinha, Eva desabafa sobre as saudades de casa. Em simultâneo, Ana 'corta na casaca' da concorrente - Big Brother
02:07

Sozinha, Eva desabafa sobre as saudades de casa. Em simultâneo, Ana 'corta na casaca' da concorrente

19:25
Caos instalado. Diogo 'explode' contra Eva: «Pobre e mal agradecida. Estou farto de ver a cara dela!» - Big Brother
04:32

Caos instalado. Diogo 'explode' contra Eva: «Pobre e mal agradecida. Estou farto de ver a cara dela!»

19:15
«Foi embora para não explodir contigo»: Sara culpa Tiago pela desistência de Ricardo João e o caos instala-se - Big Brother
05:46

«Foi embora para não explodir contigo»: Sara culpa Tiago pela desistência de Ricardo João e o caos instala-se

19:10
Ana e Tiago 'pegam-se' e esta exalta-se e puxa Eva para a discussão: «Leva-a ao altar!» - Big Brother
05:46

Ana e Tiago 'pegam-se' e esta exalta-se e puxa Eva para a discussão: «Leva-a ao altar!»

19:00
As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse» - Big Brother

As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

18:48
Marcante. Ana fala do filho e deixa Liliana e Sara em lágrimas - Big Brother
01:40

Marcante. Ana fala do filho e deixa Liliana e Sara em lágrimas

18:47
Jéssica conta conversa privada que teve com a filha antes de entrar na casa: «Disse que eu só aguentava duas semanas» - Big Brother
03:35

Jéssica conta conversa privada que teve com a filha antes de entrar na casa: «Disse que eu só aguentava duas semanas»

18:43
Emocionada, Liliana fala de Ricky: «Diria que seria ele hoje aqui, nesta cadeira, e não eu» - Big Brother
02:41

Emocionada, Liliana fala de Ricky: «Diria que seria ele hoje aqui, nesta cadeira, e não eu»

18:41
Hugo emociona-se ao falar de «saudade»: «Quero muito um abraço do meu pai» - Big Brother
03:28

Hugo emociona-se ao falar de «saudade»: «Quero muito um abraço do meu pai»

18:38
Diogo faz desabafo emotivo sob o olhar atento de Eva: «O meu coração mudou de rumo» - Big Brother
02:41

Diogo faz desabafo emotivo sob o olhar atento de Eva: «O meu coração mudou de rumo»

18:36
Tiago declara-se a todos (até aos 'rivais'): «Gosto um bocadinho de cada e quero levar todos lá para fora» - Big Brother
02:21

Tiago declara-se a todos (até aos 'rivais'): «Gosto um bocadinho de cada e quero levar todos lá para fora»

18:33
Sara faz confissão inédita: «É, sem dúvida, o meu ponto fraco...» - Big Brother
01:38

Sara faz confissão inédita: «É, sem dúvida, o meu ponto fraco...»

18:32
Diogo dá ralhete a Eva: «Era escusado teres dito isso. Por favor, não fales!» - Big Brother
04:46

Diogo dá ralhete a Eva: «Era escusado teres dito isso. Por favor, não fales!»

18:32
«Vim para aqui com ele, vou sair sem ele»: Eva faz desabafo sentido sobre a relação com Diogo - Big Brother
02:41

«Vim para aqui com ele, vou sair sem ele»: Eva faz desabafo sentido sobre a relação com Diogo

18:18
Tiago preenche os requisitos de Eva? Concorrente faz revelação surpreendente: «Há obras a fazer...» - Big Brother
01:19

Tiago preenche os requisitos de Eva? Concorrente faz revelação surpreendente: «Há obras a fazer...»

18:17
Casa virada do avesso e uma pista 'explosiva' deixa os concorrentes intrigados - Big Brother
04:54

Casa virada do avesso e uma pista 'explosiva' deixa os concorrentes intrigados

18:05
Diogo 'exclui' Eva da sua lista de agradecimentos e Tiago não perdoa: «Nunca te esqueças que...» - Big Brother
04:24

Diogo 'exclui' Eva da sua lista de agradecimentos e Tiago não perdoa: «Nunca te esqueças que...»

17:55
Eva chora ao recordar a última vez que «se sentiu amada»: «Foi quando ainda éramos um casal...» - Big Brother
04:19

Eva chora ao recordar a última vez que «se sentiu amada»: «Foi quando ainda éramos um casal...»

17:24
Segredo da Casa? As paredes voltam a falar e deixam os concorrentes em êxtase - Big Brother
05:01

Segredo da Casa? As paredes voltam a falar e deixam os concorrentes em êxtase

17:07
Liliana defende Eva em conversa privada com Diogo: «Ela está no direito dela, não está?» - Big Brother
02:12

Liliana defende Eva em conversa privada com Diogo: «Ela está no direito dela, não está?»

16:50
«Eu não tento manobrá-lo! Fico indignada»: Aos gritos, Eva revolta-se contra Ana por causa de Diogo - Big Brother
03:44

«Eu não tento manobrá-lo! Fico indignada»: Aos gritos, Eva revolta-se contra Ana por causa de Diogo

16:47
Ana tem ciúmes de Eva? Tiago dá opinião 'explosiva' e Sara surpreende ao defendê-lo: «Tu queres tudo para ti» - Big Brother
03:50

Ana tem ciúmes de Eva? Tiago dá opinião 'explosiva' e Sara surpreende ao defendê-lo: «Tu queres tudo para ti»

16:44
Ana implacável com Tiago: «Entrega-te à Eva, dá-te jeito!» - Big Brother
03:30

Ana implacável com Tiago: «Entrega-te à Eva, dá-te jeito!»

16:44
Tiago atira-se contra Ana e Diogo por causa de Eva: «Eu reajo como eu quiser!» - Big Brother
03:30

Tiago atira-se contra Ana e Diogo por causa de Eva: «Eu reajo como eu quiser!»

Acompanhe ao minuto

As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse» - Big Brother

A familiar não poupou nas críticas a Eva e mostrou-se implacável.

A mãe de Diogo, concorrente do Secret Story 10, recorreu às redes sociais para emitir um comunicado que está a gerar forte polémica. Cláudia decidiu quebrar o silêncio sobre a relação do filho com a ex-namorada, Eva, revelando detalhes até agora desconhecidos do público.

Na publicação, a mãe do concorrente não poupou palavras e traçou um retrato conturbado da relação entre os dois jovens. Segundo Cláudia, o namoro terá sido marcado por sucessivas tentativas de rutura por parte de Diogo, que acabavam por não se concretizar.

“O Diogo tentou inúmeras vezes terminar com ela, e ela voltava a chorar e fazia com que o Diogo voltasse com a palavra atrás”, escreveu, numa afirmação que rapidamente incendiou as redes sociais.

A mãe do concorrente deixou ainda implícito que o filho se sentia emocionalmente pressionado, sugerindo que as reconciliações não eram totalmente espontâneas, mas sim motivadas por momentos de fragilidade emocional da ex-companheira.

 

Veja o comunicado na íntegra em baixo: 

«Bom dia, o meu nome é Cláudia, sou a mãe do Diogo.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Até hoje vimos e ouvimos muita coisa, sempre mantive a minha boca calada, hoje cansei-me, amor com amor de paga, a nossa família quis respeitar a Eva, mas chega a um ponto que ultrapassa limites.

Não vou deixar que digam tudo o que querem do meu filho, com a justificação de uma traição para poderem falar e disfarçar o próprio carácter.

As pessoas gostam de dizer que é um livramento para a Eva, pois fiquem a saber que para o Diogo foi muito mais!

Viram muitas lágrimas da Eva? Pois eu enxuguei muitas do meu filho também.

O senhor pai da Eva decidiu dizer que o Diogo ganha 250€, que não chega para a sustentar, e é verdade, não chega, no último ano não foi o Diogo, fui eu quem paguei sempre as contas de casa e alimentação!

O Diogo despediu-se do trabalho com o meu apoio financeiro para poder tentar o sonho dele do futebol, a mãe, e só a mãe, ajudou financeiramente. O Diogo ganha 250€ á 6 meses, e no resto dos 4 anos? Ganhava muito bem!

Só a Eva trabalhava? É que só a via trabalhar umas horas também. Não é nem nunca foi melhor que o meu filho! Quando o Diogo diz que já estava cansado, eu entendo, estava cansado de ter de cuidar de 2 pessoas.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Quando a Eva diz "não tenho filhos pequenos", pois é, mas quando foi morar para MINHA casa com o Diogo o MEU FILHO mais novo já lá estava!

A Eva nunca ajudou numa despesa de casa, fui eu que paguei casa, luz, água, comida... nunca arrumou uma louça, lavou uma roupa, limpou uma casa... portanto quando o meu filho diz que já não eram uma equipa, realmente é verdade,era a isso que o Diogo se referia!

O Diogo tentou inúmeras vezes terminar com ela, e ela voltava a chorar e fazia com que o Diogo voltasse com a palavra atrás.

Em relação aos treinos do atletismo, não eram obrigatórios todos os dias,o Diogo pediu-lhe que não fosse ao treino pelo menos 1 dia para poder ser ela a fazer o jantar, porque nos outros ela só chegava, sentava, comia e ia dormir.

O meu filho toma conta de 1, não devia ser de 2. Lavem a boca antes de falar do meu Diogo, que é um rapaz humilde, com valores e um coração de ouro, que infelizmente não tem muito poder de se argumentar para se defender e não quer humilhar ninguém em praça pública.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

O pai da Eva também disse nos grupos que a filha não queria dormir em casa deles?? Principalmente quando o pai dela vinha de França? Que queria sempre ficar connosco? talvez não sejamos assim tão más pessoas como o senhor diz. O único erro do meu filho foi a traição, de resto, não podem apontar mais nada.

Quem controlava e manipulava o Diogo, sempre foi a Eva, sempre, com gritos, choros sem lágrimas, insultos... e pessoas que os conhecem que me digam, sabem bem da verdade.

Não me orgulho do que ele fez, de um erro, mas TENHO MUITO ORGULHO DO MEU FILHO, da pessoa que ele é, eu, a restante família e os amigos, estamos a teu lado!

Desde o início que quiseram atacar o Diogo, já a tinham bem estudada... Abram os olhos!»

 

 

Relacionados

Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Mãe de Diogo quebra o silêncio e conta tudo: «Quem o controlava e manipulava sempre foi a Eva»
Temas: Cláudia Mãe Diogo Eva Diogo

Fora da Casa

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Há 1h e 21min
É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas

É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas

Há 3h e 14min
Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Há 3h e 40min
A Beleza invejável de Catarina faz furor fora do Secret Story. Veja as melhores fotos da ex-concorrente

A Beleza invejável de Catarina faz furor fora do Secret Story. Veja as melhores fotos da ex-concorrente

Há 3h e 49min
Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Hoje às 15:58
Do Secret Story 10 para os palcos? Ariana convidada para ser estrela em evento

Do Secret Story 10 para os palcos? Ariana convidada para ser estrela em evento

Hoje às 15:45
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

25 mar, 10:06
Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Hoje às 15:58
Popularidade: Sem Ariana na casa, quem ocupa o último lugar do ranking? Veja os resultados

Popularidade: Sem Ariana na casa, quem ocupa o último lugar do ranking? Veja os resultados

Hoje às 15:21
Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ontem às 22:37
Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Aconteceu ontem no Secret Story e deixou Francisco Monteiro incrédulo: O momento que poucos repararam

Hoje às 10:59
Ver Mais

Notícias

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Há 1h e 21min
As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

Há 2h e 15min
É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas

É oficial! Big Brother Verão está de volta à TVI. E com inscrições abertas

Há 3h e 14min
Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Há 3h e 40min
Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Mãe de Diogo implacável com Eva: «Nunca ajudou numa despesa, arrumou uma louça, lavou uma roupa»

Hoje às 15:58
Ver Mais Notícias

Opinião

Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

Ariana comenta relação Tiago e Eva. E expõe conversa privada 'bombástica': «Ele disse-me que...»

14 abr, 20:16
Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»

Bruna Gomes implacável com Ariana: «Do lugar onde uma mulher sai a chorar, dificilmente a próxima vai sair a sorrir»

13 abr, 00:49
«Tu fugiste de uma guerra e foste entrar numa outra»: De lágrima no olho, Flávio Furtado dá opinião a Ariana

«Tu fugiste de uma guerra e foste entrar numa outra»: De lágrima no olho, Flávio Furtado dá opinião a Ariana

13 abr, 00:45
«Gostava de ter a Eva como nora?»: Mãe de Tiago deixa tudo “em pratos limpos”

«Gostava de ter a Eva como nora?»: Mãe de Tiago deixa tudo “em pratos limpos”

12 abr, 23:40
«O ranço que eles criaram pela Liliana foi totalmente desproporcional»: Bruna Gomes crítica “ataques” a concorrente

«O ranço que eles criaram pela Liliana foi totalmente desproporcional»: Bruna Gomes crítica “ataques” a concorrente

12 abr, 22:19
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens
01:35

Diogo confirma que está a fazer tudo para fazer a Eva vencedora. Veja as imagens

13 abr, 10:14
Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio
04:09

Após expulsão, foi assim que Ariana foi recebida em estúdio

13 abr, 00:45
Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana
01:42

Diogo fala pela primeira vez após expulsão de Ariana

13 abr, 00:16
Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa
03:58

Liliana usou ou não Eva no apelo ao voto? As imagens não mentem e geram burburinho na casa

12 abr, 22:01
Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos
02:34

Exclusivo: Norberto traz novidades sobre história com Catarina. E já há data para desenvolvimentos

9 abr, 19:53
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

Ontem às 22:39
Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Ontem às 22:37
Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»
01:27

Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»

Ontem às 19:20
Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? A foto que põe um ponto final nas especulações

Ontem às 18:25
Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

Ontem às 17:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Surpresa: "Big Brother Verão" está de regresso à TVI... mas desta vez você pode entrar!

Surpresa: "Big Brother Verão" está de regresso à TVI... mas desta vez você pode entrar!

Há 3h e 48min
De regresso (por uns dias), Soraia Moreira mostra emotivo reencontro com Daniel Guerreiro: veja o vídeo!

De regresso (por uns dias), Soraia Moreira mostra emotivo reencontro com Daniel Guerreiro: veja o vídeo!

Hoje às 11:03
Francisco Monteiro radiante com notícia: "Amei"

Francisco Monteiro radiante com notícia: "Amei"

Ontem às 17:19
Em sofrimento, ex-concorrente do Big Brother faz desabafo emotivo: «Estou cansada de fingir»

Em sofrimento, ex-concorrente do Big Brother faz desabafo emotivo: «Estou cansada de fingir»

Ontem às 14:57
Em emotivo vídeo, Sandrina Pratas assume luta contra depressão: "Perdi uma parte de mim"

Em emotivo vídeo, Sandrina Pratas assume luta contra depressão: "Perdi uma parte de mim"

Ontem às 12:43
Ver Mais Outros Sites