Entrou com a companheira no Secret Story 6, hoje entra sozinho e com um objetivo em mente: Ganhar

No Secret Story - Desafio Final contamos com o regresso inesperado de Cláudio Alegre aos Reality Shows. Cláudio entrou com a companheira Cristiana Jesus no Secret Story 6, tendo marcado esta edição por ser um concorrente frontal e polémico.

Cláudio Alegre tem uma paixão infinita pela dança, tendo já participado em vários concursos de dança desportiva ao longo do seu percurso profissional. Cláudio e Cristiana têm um filho, Guilherme.

O concorrente deixa uma promessa que pretende cumprir, ser sempre fiel a si mesmo e não deixar nada por dizer.

Recorde-se que Cláudio Alegre e Cristiana Jesus lidaram com um processo de afastamento. Este foi mencionado por Cristiana no programa «Goucha» onde abriu o coração sobre o seu relacionamento. Cristiana confessou a Manuel Luís Goucha que já não havia individualidade no casal, pois passavam demasiado tempo juntos.

Entretanto, a tensão que pairava sobre o casal melhorou e hoje estão felizes.

