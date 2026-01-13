Solteiro, Cláudio Alegre mostra-se completamente nu e leva aviso: «Resguarda-te rapaz»

Cláudio Alegre, conhecido do grande público pela sua participação no Secret Story, voltou a estar no centro das atenções depois de partilhar, nas redes sociais, um conjunto de imagens ousadas que rapidamente geraram reação entre fãs e seguidores.

As fotografias, de cariz mais arrojado, surgem numa fase particularmente mediática da sua vida pessoal: a separação de Cristiana Jesus, com quem manteve uma relação muito acompanhada pelo público e que terminou há alguns meses.

Nas publicações, Cláudio surge confiante e provocador, sendo que numa delas está mesmo completamente nu. O tom das legendas — como "2024 solteiro"; “2025 solteiro pro” e “2026 solteiro pro max” — reforça a ideia de alguém confortável com o estatuto de solteiro e sem receio de o assumir publicamente.

Na caixa de comentários há quem elogie a boa forma física do ex-concorrente, mas também quem o avise quanto à exposição em excesso: «Resguarda-te rapaz .....»; «Nem vou comentar, já te lixo a cabeça», lê-se.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com estas e outras imagens de Cláudio Alegre.