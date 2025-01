As primeiras palavras de Cláudio Alegre após expulsão do Secret Story - Desafio Final: «Estava desejoso de...»

Na gala do passado domingo, do Secret Story - Desafio Final, Cláudio Alegre foi o concorrente expulso pelos portugueses. Após a saída da casa, pronunciou-se sobre a expulsão em declarações à repórter digital, Rita Vassalo, em exclusivo para as redes sociais da TVI.

«Eu sinto-me bem, estava desejoso de cá fora abraçar o meu filho, a minha mulher. Eu diverti-me imenso, mesmo que ficasse ia ficar contente. Saio feliz e acho que o objetivo foi cumprido (...) Eu ia mesmo numa de experiência de voltar a viver tudo outra vez e era apenas deixar rolar“, acrescentou o ex-concorrente, que recordou quando foi diretamente nomeado: “Não era a questão de pensar em desistir, mesmo o facto de eu ter alinhado em irmos comer as sandes às escondidas, eu já fiz também com esse propósito, porque sabia que iam-me dar uma nomeação e isso podia ser mais fácil para eu sair. Acho que não me identifiquei de todo com a dinâmica», afirmou.

Veja aqui:

Entre os nomeados: Afonso Leitão, Cláudio Alegre, David Maurício, Inês Morais e Joana Diniz. Este foi o concorrente expulso:

O menos votado para salvar foi Cláudio Alegre com 14% dos votos.

Sendo que o mais votado em primeiro lugar e primeiro salvo foi Inês Morais, logo no início da Gala com 56% dos votos.

Espreite o momento e as reações de despedida de Cláudio Alegre dos colegas da casa, em especial Afonso Leitão que quase desmaia... Ora veja!