Em direto com frontalidade! Cláudio Alegre fala sem filtros: «Na minha altura era mais natural, mais verdadeiro (...)»

Após ser expulso do Secret Story – Desafio Final, Cláudio Alegre esteve esta segunda-feira, dia 20 de janeiro, no «Dois às 10» para avaliar a sua participação nesta edição e partilhar reflexões sobre a sua estadia na casa casa: «Gostei muito da experiência, mas estava à espera de algo diferente».

Destacou as diferenças relativamente ao tempo em que participou no Secret Story 6, em 2016: «Na minha altura era mais natural, mais verdadeiro. Hoje aproveitam-se as dinâmicas e da cadeira-quente, mas durante o dia parece que tudo se dilui.»

Cláudio Alegre revelou que aceitou o convite para regressar ao formato por sentir saudades da Voz e para testar o «Cláudio mais maduro». Porém, admitiu que a experiência o apanhou numa fase emocionalmente delicada: «Achei que estava mais seguro, mas percebi que estava numa fase frágil da minha vida, principalmente por causa das saudades do meu filho e da minha mulher.»

Questionado sobre os colegas de casa, Cláudio Alegre destacou Joana Diniz como a participante mais genuína, embora acredite que ela esteja numa fase de insegurança. Por outro lado, não poupou críticas a Rita e Ossman, que considerou serem «plantas» dentro da casa.

Ainda assim, Cláudio Alegre sublinhou que a sua intenção nunca foi ganhar o programa, mas sim aproveitar a experiência: «Não ia para ganhar, ia para viver a experiência», reforçou. Afirmou que o seu objetivo principal era desfrutar do momento.

Apesar da eliminação, Cláudio Alegre deixou claro que guarda boas memórias e que, acima de tudo, participou para reviver um formato que o marcou profundamente: «Foi uma viagem ao passado e ao mesmo tempo um novo desafio.»