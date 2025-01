Provocação ousada de Cláudio Ramos deixa Cláudio Alegre sem rodeios: «Esta noite já fiz o (...)»

Reencontro emocionante: Após a expulsão do Secret Story Desafio Final, Cláudio Alegre revelou que teve uma noite animada com Cristiana Jesus.

No «Dois às 10», recebemos Cláudio Alegre, o 5º concorrente expulso do «Secret Story - Desafio Final». O jogo acabou para este concorrente que teve de abandonar ontem a casa. O ex-concorrente responde a pequena provocação lançada por Cláudio Ramos sobre a noite passada, já fora da casa mais vigiada do país. Recorde-se que Cláudio Alegre tem uma relação com Cristiana Jesus, e ambos têm um filho.

Durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, o tema da paternidade voltou a ser destaque.

Questionado sobre a noite após a expulsão, Cláudio Alegre respondeu com a sua habitual espontaneidade: «Esta noite já fiz o amor». Cristina Ferreira não perdeu a oportunidade de brincar com a situação, e sugeriu: «O Cláudio põe todas as fichas em como engravidaste outra vez».

No entanto, Cláudio Alegre foi direto ao esclarecer o futuro da sua família com Cristiana Jesus, com quem já tem um filho, Guilherme, de 4 anos: «Não, nós estamos bem com o nosso Gui. Acho que, se depois tiver que vir uma Maria do Mar, será mais tarde e de forma planeada.»

Para já, o casal parece focado no presente, mas sem fechar a porta a aumentar a família no futuro.

Veja aqui o reencontro emocionante do casal após deixar a casa!