Agora é de vez: Cláudio Alegre e Cristina Jesus confirmam separação oficial

Cláudio Alegre e Cristiana Jesus confirmaram a separação oficial, após várias tentativas de reconciliação. A confirmação foi feita através de um comunicado conjunto partilhado nas redes sociais.

«Queremos partilhar convosco com toda a transparência e respeito que nós, enquanto casal, já não estamos juntos. Esta foi uma decisão ponderada, tomada com muita maturidade e serenidade. Apesar disso, continuaremos sempre unidos pelo que temos de mais importante na vida: o nosso filho», começaram por referir.

Na mesma nota, o casal acrescentou: «Ele será sempre o nosso maior elo, o nosso maior projeto e por isso continuarão a ver-nos juntos muitas vezes. Temos responsabilidades, sonhos e planos em comum que jamais deixarão de existir. Além de tudo, somos e continuamos a ser família. Essa parte não muda, não desaparece, não se perde».

«Os nossos projetos profissionais também irão manter-se exatamente como até aqui. Foram construídos com muito trabalho, dedicação e entrega e por isso continuam firmes com todo o profissionalismo e respeito que sempre tivemos um pelo outro e pelo que criámos lado a lado», informam ainda.

Cláudio e Cristiana remataram com um agradecimento: «Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de todos. Seguimos em frente, com gratidão e com o compromisso de continuar a fazer o melhor como pais, como profissionais e como equipa naquilo que a vida nos pede para construir em conjunto».