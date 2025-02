Cláudio Alegre e Cristiana Jesus enfrentam fase tremida na relação? «Estamos mais ou menos separados e...»

Fora do Secret Story - Desafio Final, a relação de Cláudio Alegre e Cristiana Jesus voltou a estar sob o olhar atento do público. Cristiana marcou presença nas galas para mostrar apoio ao parceiro, e os dois confirmaram estar felizes e estáveis! Poucas semanas depois, uma resposta insólita de Cláudio Alegre deixa dúvidas...

A Escola de Dança Alma no Passo marcou presença no programa «Funtástico». As crianças da escola de Cristiana Jesus e Cláudio Alegre, ex-concorrentes do Secret Story, deram show e deixaram os professores orgulhosos. Curioso com a relação de ambos, Manuel Luís Goucha não perdeu a oportunidade de questionar Cláudio Alegre, que respondeu com mistério: «Estamos mais ou menos separados e juntos».

O apresentador não escondeu o riso, já depois de ter recordado o facto da relação ter estado tremida.

Recorde as últimas afirmações feitas:

Cristiana Jesus, durante a participação de Cláudio no Desafio Final, deu uma entrevista exclusiva para o Digital da TVI, na qual falou abertamente sobre o jogo do companheiro e a relação dos dois, após rumores de que estava 'tremida'

Sobre o percurso de Cláudio Alegre no programa, frisou: «Acho que o Cláudio está mais maduro. É mais maduro, mais leve e mais divertido. Acho que este tipo de programas chama muito por isso e não só discussões e ofensas. Acho sinceramente que prefiro um concorrente mais divertido».

Cristiana Jesus aproveitou ainda para esclarecer sobre a relação dos dois: «Estamos bem e prontos para esta nova fase. Acho que vai correr tudo bem».

Ao sair, o ex-concorrente afirmou: «Eu sinto-me bem, estava desejoso de cá fora abraçar o meu filho, a minha mulher. Eu diverti-me imenso, mesmo que ficasse ia ficar contente. Saio feliz e acho que o objetivo foi cumprido (...) Eu ia mesmo numa de experiência de voltar a viver tudo outra vez e era apenas deixar rolar“, acrescentou o ex-concorrente, que recordou quando foi diretamente nomeado: “Não era a questão de pensar em desistir, mesmo o facto de eu ter alinhado em irmos comer as sandes às escondidas, eu já fiz também com esse propósito, porque sabia que iam-me dar uma nomeação e isso podia ser mais fácil para eu sair. Acho que não me identifiquei de todo com a dinâmica».