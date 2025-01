De ir às lágrimas! Cláudio Alegre reencontra-se com o filho: «Junto do meu maior amor»

Cláudio Alegre partilhou o reencontro com o pequeno Guilherme.

O momento derreteu seguidores e outros ex-concorrentes.

Cláudio Alegre foi o último concorrente expulso do Secret Story - Desafio Final. O algarvio tem um filho em comum com Cristiana Jesus, também ela ex-concorrente do Secret Story 6.

Nas redes sociais, Cláudio partilhou o momento emocionante em que se reencontrou com o pequeno Guilherme, de quatro anos, após sair da casa mais vigiada do País.

«Definição de amor. Agora sim, junto do meu maior amor», escreveu Cláudio Alegre na legenda da publicação, que derreteu os seguidores, inclusive ex-concorrentes de reality-shows.

Ana Barbosa escreveu: «O que verdadeiramente importa». Já Sónia Jesus comentou: «O que preenche a nossa vida, o amor, este vídeo emocionou me. Cláudio, que vocês sejam sempre imensamente felizes».

Recorde-se que Cláudio Alegre e Cristiana Jesus entraram juntos na Casa dos Segredos 6, no ano de 2016, com o segredo: «Somos um casal» e foi aí que ficaram conhecidos do público. Da relação nasceu Guilherme, agora com quatro anos.

Veja o momento emotivo em baixo: