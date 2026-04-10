«As coisas não estão fáceis»: Cláudio Alegre recebe inúmeros pedidos de ajuda e pronuncia-se

Na passada quarta-feira, dia 8, Cláudio Alegre recorreu ao Instagram para partilhar um aviso dirigido aos seus seguidores.

«A quantidade absurda de mensagens que tenho recebido, esta semana, a pedir-me dinheiro para pagarem as próprias despesas é surreal», revelou o ex-concorrente do Secret Story 6, acrescentando: «Comecem a pensar um pouco nas vossas prioridades. Eu também tenho as minhas prioridades e, para as ter, esforço-me para tal ou, então, caso saiba que não consigo, não dou um passo maior do que a perna».

O ex namorado de Cristiana Jesus reforçou ainda: «Não achem que é tudo bonito por aqui, porque não é. Eu também tenho despesas, também tenho prioridades... E não pensem que é sempre um mar de rosas, porque, como vos digo, o dinheiro não cai do céu!».

Já no final, fez um apelo a todos os seguidores: «As coisas não estão fáceis. Eu sei e todos nós sabemos. Então, repensem nas vossas prioridades».