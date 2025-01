Secret Story - Desafio Final: Estes são os regressos mais esperados! Veteranos voltam ao reality show e dão que falar

O Secret Story - Desafio Final está de regresso e ao leme desta edição temos o apresentador Cláudio Ramos.

15 concorrentes, 2 capitães e 20,000 euros em jogo.

A primeira Gala deste Secret Story - Desafio Final trouxe sangue novo, mas também trouxe veteranos que prometem dar (muito) que falar.

David Diamond e Teresa Silva regressam à Casa como Capitães de Equipa, a equipa vermelha pertence a Teresa Silva e a equipa amarela e David Diamond.

Vermelha - Daniela Santos (Dilema), Tiago Rufino (SS7), David Maurício (BB2024), Flávia Monteiro (Nufla – SS8), Patrícia Carvalho (SS8), Cláudio Alegre (SS6) e Catarina Esparteiro (BB2023).

Amarela - Joana Diniz (SS4), Inês Morais (BB2024), Gabriel Sousa (BB2024), Iury Mellany (BB2020), Nuno Jesus (SS6), Rita Almeida (SS8), Afonso Lopes (SS8) e Ossman Idrisse (BB2023).

Entre um vasto leque de concorrentes, os veteranos foram aqueles que mais chamaram a atenção do grande público.

Os Veteranos que estão de volta

Ficou conhecido ao entrar juntamente com a sua atual mulher Cristiana Jesus na Casa dos Segredos 6, tendo sido um concorrente bastante frontal e polémico.

A dança faz parte do seu percurso desde a infância e já participou em vários campeonatos de dança desportiva.

É casado e tem um filho. Juntamente com a mulher abriu um estúdio de dança. Paralelamente é “influencer” e dá muitas dicas de viagem aos seus seguidores.

No Desafio Final promete ser fiel a si mesmo e não deixar nada por dizer.

Nasceu em Nova Jersey, EUA e aos 6 anos de idade veio com os pais para Portugal. Estudou design e, posteriormente, desporto.

Ficou conhecida no Big Brother 2020, onde, além de ter conquistado o coração do namorado Daniel Monteiro, conquistou o 4º lugar.

Atualmente, é personal trainer e gere um negócio de roupa desportiva com o namorado, com quem vive.

Garante que, no Desafio Final, será uma concorrente diferente: desde a sua primeira participação, cresceu muito e, hoje, não deixa nada por dizer.

Foi uma das mais acarinhadas concorrentes da Casa dos Segredos 4 e, desde aí, já participou em diversos reality shows. Como concorrente foi sempre muito animada e frontal, tendo desenvolvido uma "paixão platónica" pela Voz. Adora danças de salão e já competiu na área . Vem para o Desafio Final, porque acredita que é agora que tem tudo o que é necessário para levar o prémio final.

É influencer, hairstylist e mãe da pequena Valentina.

Tem uma barbearia e é “olheiro” de futebol. Há 4 anos nasceu o seu grande amor, a Madalena.

Participou no Secret Story 6 e ainda no Desafio Final – Tudo ou Nada, mas garante que é no Secret Story Desafio Final que vai vingar. Diz que, por ter mais maturidade, sente-se preparado para viver esta experiência de uma maneira intensa. Afirma que vai fazer tudo o que for preciso para ganhar.

Natural de Arouca, mas a residir em Lisboa, foi o vencedor do Secret Story 7 e ficou conhecido por ter conseguido manter o seu segredo incógnito até ao final do programa. Entra no Desafio Final 7 anos depois com o objetivo de juntar mais uma vitória à sua história.

É empresário, gere um negócio de fabrico de brigadeiros e é muito ativo nas redes sociais, exibindo fotografias das suas viagens.

Sabe que vai entrar num programa intenso, mas acredita estar preparado para isso.

Se não viu a Gala de ontem do Secret Story - Desafio Final, espreite aqui tudo o que tem de saber!!

Há uma rivalidade fora da casa entre Daniela Santos e Joana Diniz,

Ambas as concorrentes revelaram que já foram amigas, mas que já não se falam há três anos, «por coisas pessoais», ainda que não tivessem entrado em detalhes sobre os reais motivos da zanga.

As primeiras nomeações

A equipa amarela nomeou no confessionário e a equipa vermelha nomeou na sala. Todos nomearam um concorrente da sua equipa e outro da equipa adversária. Os capitães foram ao confessionário só para desviar as atenções.

Importa referir que Afonso ficou nomeado diretamente logo assim que entrou, por decisão dos concorrentes em jogo.

Cadeira Quente intensa na primeira noite de Secret Story - Desafio Final,

- Revelações de Flávia sobre Ruben

- Tensão entre Rita e Patrícia

- David Diamond incomodado com Tiago Rufino