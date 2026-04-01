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Cláudio Ramos abre o coração sobre família e faz revelação inédita sobre os irmãos

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Numa conversa franca e cheia de emoção, Cláudio Ramos abre o coração sobre a ligação com a filha

Cláudio Ramos juntou-se a Zé Lopes numa conversa sem filtros sobre a infância, a família, o trabalho e a sexualidade. A emoção tomou conta da conversa quando Cláudio Ramos falou daquele que é, sem dúvida, o seu maior amor: a filha, Leonor.

Na manhã desta quarta-feira, 1 de abril, o apresentador esteve à conversa com Zé Lopes no programa «Bom Dia Alegria», numa entrevista marcada pela sinceridade e por momentos profundamente emocionantes.

Zé Lopes começou por "alertar": «Eu antes de falar do teu livro, queria falar um bocado de ti. Vou ter tempo e perguntei-te ontem se podia falar de tudo. E tu deste-me permissão».

Ao recordar a infância em Elvas, no Alentejo, o apresentador afirmou ser muito «saudosista» desses tempos, mas, ao mesmo tempo sempre foi o familiar mais distante: «Sou muito solitário (...) Não gosto de ter tantos irmãos. Somos 8 e eu dormia sempre num quarto à parte (...) Nunca gostei de passar férias em conjunto (...) Sou muito diferente dos meus irmãos».

Apesar de apreciar estar sozinho, Cláudio enfatiza que gostaria de estar mais presente nos momentos familiares: «A minha mãe tem sempre a porta aberta e eu não estou nunca. Não posso estar». Devido ao facto de trabalhar em televisão com horários difíceis, o alentejano vê-se privado de visitar a família com mais frequência.

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Cláudio Ramos é uma das caras mais conhecidas e acarinhadas da televisão. Agora, sente cada vez mais «necessidade de descansar» após uma série de presenças como apresentador de reality shows ao longo dos anos«Fazer um reality é muito violento. A vida não pode ser só isto. Gosto muito do trabalho mas há mais qualquer coisa (...) Há viagens, há livros, há jantares que podes fazer. A televisão não é preciso neste ritmo».

 

«Tudo isto é prazeroso, mas tudo isto se paga. E vem sempre na fatura da saúde (...) Não é porque eu adoro televisão que não tenho o direito de estar cansado»

 

Entre memórias da infância, o início da carreira e os desafios do percurso profissional, houve um tema que se destacou: a relação com a filha, que está prestes a completar 21 anos. 

Leonor está a estudar ciências da comunicação e Cláudio Ramos reagiu: «Veio da faculdade e está preparada para isto (...) Não é justo não escolher o que quer fazer só porque o pai trabalha na área. Ela sabe que se um dia estiver sentada nesta cadeira vai ser olhada como a filha no Cláudio Ramos no princípio».

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Com sensibilidade, Zé Lopes quis perceber também como é que Leonor lidou com a exposição mediática do pai e com o facto de este se tornar assumidamente homossexual.

Cláudio Ramos respondeu sem hesitar, com a frontalidade que o caracteriza. «Ela cresceu nesta normalidade. Para ela é comum e foi gradual. Ela foi crescendo com esta naturalidade», explicou, sublinhando que tudo aconteceu de forma gradual e natural.

Sobre a sua orientação sexual, o apresentador recordou o momento em que decidiu assumir publicamente quem era, numa entrevista conduzida por Daniel Oliveira, uma conversa que Leonor viu ao seu lado: «Ela já sabia, porque os miúdos percebem tudo», contou.

Apesar de não ter reagido de imediato, dias depois a jovem voltou ao assunto com perguntas, às quais o pai respondeu com total abertura: «Expliquei tudo com a maior naturalidade», garantiu.

Um dos pontos que mais fez questão de reforçar foi a transparência com que sempre viveu. «Eu nunca escondi a minha vida»: sem segredos, sem vidas paralelas, apenas verdade. E isso, Cláudio acredita que fez toda a diferença.

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Já perto do fim da conversa, Zé Lopes deixou um testemunho que tocou profundamente o apresentador. Nas várias vezes em que esteve com Leonor, sentiu um orgulho imenso da jovem em relação ao pai, quase como uma admiração incondicional.

Visivelmente emocionado, Cláudio Ramos não escondeu o que sente: «Muito feliz… e tem muito orgulho».

 

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