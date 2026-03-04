O amor morre? Este é o lançamento de Cláudio Ramos que já está a deixar os fãs ansiosos para comprar

O Amor Não Morre é o mais recente livro de Cláudio Ramos e chega às livrarias com a chancela da editora Alma dos Livros.

Foi através do Instagram que o apresentador revelou a novidade, partilhando a capa da obra com os seguidores e anunciando a data de lançamento: 3 de março de 2026. “Aqui está o meu novo livro”, escreveu.

Na mesma publicação, o anfitrião do programa da TVI Dois às 10 deixou ainda uma frase enigmática sobre a história que dá corpo à narrativa: “É seguramente a mais bonita história de amor… se ele não morrer”, acrescentando um coração azul à mensagem.

Sinopse do livro:

"Esperarei.

Até ao dia em que digas para te esquecer.

Um grande amor pode tornar-se pequeno ou ser pequeno de raiz, porque os amores não são iguais, mas achar que um pequeno amor é melhor que amor nenhum é um erro. Cria espaço para a fragilidade excessiva, que pode dar lugar ao abuso e à agressão.

O amor, independentemente do seu tamanho, tem de ser amor ainda que tenha arestas, e pode nascer numa aplicação de encontros, numa corrida de táxi, no balcão de uma taberna e, sem preconceito, ser igual ao amor que se encontra numa biblioteca ou nas sombras de uma festa de sábado à noite.

À noite, quando se fica sozinho, é quando há mais tempo e espaço para se pensar no que serão os dias que se seguem, porque de repente o amor que era grande saiu a correr para um sítio qualquer, deixando um lugar frio e vazio.

Foi-se embora sem bater com a porta, deixando-a encostada. Nesse espaço entreaberto passaram a viver a esperança de que volte e o medo de que a porta se feche de vez.

Entre estas dúvidas nasce a pergunta: esperar ou esquecer?"