Como nunca o viu: Cláudio Ramos partilha registo ousado e deixa todos de queixo caído

Cláudio Ramos voltou a surpreender os seguidores com uma publicação ousada no Instagram. Nos stories, o apresentador partilhou uma fotografia em frente ao espelho que rapidamente deixou todos de queixo caído. Apenas com uma toalha à cintura, exibiu os abdominais bem definidos e a sua forma física invejável.

Na legenda, Cláudio mostrou também a sua disciplina e foco fora dos ecrãs: «Só para me avisar e aceitar: acabaram-se os gelados e segunda retomo a rotina!». Uma mensagem clara de que as férias chegaram ao fim e de que está pronto para regressar ao dia a dia com regras e dedicação, reforçando que o corpo que apresenta é fruto de esforço, constância e muita determinação.