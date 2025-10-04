Como nunca o viu: Cláudio Ramos partilha registo ousado e deixa todos de queixo caído

Ao Minuto

18:44
Leandro volta a brilhar e gesto de Marisa Susana dá mais dramatismo à cena - Big Brother
03:39

Leandro volta a brilhar e gesto de Marisa Susana dá mais dramatismo à cena

18:16
Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa - Big Brother
03:21

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

18:10
Fúria e Caos: Lídia e Pedro vivem confronto explosivo que paralisa a casa - Big Brother
03:31

Fúria e Caos: Lídia e Pedro vivem confronto explosivo que paralisa a casa

18:05
Reis da Treta enfrentam Gang dos Frescos num ‘Roast’ explosivo no Secret Story 9 - Big Brother
03:29

Reis da Treta enfrentam Gang dos Frescos num ‘Roast’ explosivo no Secret Story 9

17:58
Inês Morais critica postura de concorrente: «Acho o papel do Sandro ridículo» - Big Brother
04:00

Inês Morais critica postura de concorrente: «Acho o papel do Sandro ridículo»

17:49
Liliana também sente ciúmes? Sandro no meio do ‘enredo’ com Fábio - Big Brother
01:44

Liliana também sente ciúmes? Sandro no meio do ‘enredo’ com Fábio

17:44
Liliana decidida a acabar noivado? «Vou tentar pedir à voz para terminar…» - Big Brother
03:50

Liliana decidida a acabar noivado? «Vou tentar pedir à voz para terminar…»

17:39
«A genuinidade em pessoa»: Inês Morais elogia concorrente - Big Brother
04:08

«A genuinidade em pessoa»: Inês Morais elogia concorrente

17:31
Farpas, gritos e tensão: Sandro e Bruno Simão protagonizam confronto explosivo - Big Brother
00:46

Farpas, gritos e tensão: Sandro e Bruno Simão protagonizam confronto explosivo

17:27
Ataque de ciúmes? «Então tu gostas dos abraços dele»: Fábio desconfortável com aproximação de Liliana a Pedro - Big Brother
03:37

Ataque de ciúmes? «Então tu gostas dos abraços dele»: Fábio desconfortável com aproximação de Liliana a Pedro

17:09
Confiança ou Arrogância? Leandro no centro das acusações no ‘Concílio dos Nomeados’ - Big Brother
05:40

Confiança ou Arrogância? Leandro no centro das acusações no ‘Concílio dos Nomeados’

17:01
Momento inesperado: Leandro revela habilidade que deixa todos boquiabertos - Big Brother
02:24

Momento inesperado: Leandro revela habilidade que deixa todos boquiabertos

16:54
Marisa surpreendida com missão inédita… mas desaba em lágrimas no confessionário - Big Brother
03:34

Marisa surpreendida com missão inédita… mas desaba em lágrimas no confessionário

15:42
«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio - Big Brother
03:07

«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio

15:38
Fábio não resiste e provoca Liliana em frente a Lídia: «Ela depois fica viciada» - Big Brother
03:13

Fábio não resiste e provoca Liliana em frente a Lídia: «Ela depois fica viciada»

15:21
«Pareces um maluco»: Bruno Simão e Sandro pegam-se e trocam farpas - Big Brother
04:16

«Pareces um maluco»: Bruno Simão e Sandro pegam-se e trocam farpas

14:55
«Então não vinhas…»: Marisa Susana e Joana em confronto aceso - Big Brother
08:04

«Então não vinhas…»: Marisa Susana e Joana em confronto aceso

14:42
Marisa Susana implacável com Joana: «Não estás assim com tanta força» - Big Brother
03:39

Marisa Susana implacável com Joana: «Não estás assim com tanta força»

13:06
Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira» - Big Brother
01:39

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

12:50
Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados - Big Brother
01:42

Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados

12:32
Marisa e Marisa Susana implacáveis: «Ela procura para ter palco (…) quer aparecer em tudo» - Big Brother
04:19

Marisa e Marisa Susana implacáveis: «Ela procura para ter palco (…) quer aparecer em tudo»

12:18
O confronto mais forte deste Secret Story: Pedro e Lídia discutem como nunca - Big Brother

O confronto mais forte deste Secret Story: Pedro e Lídia discutem como nunca

12:10
O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens - Big Brother

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens

11:32
Má-língua de manhã entre três concorrentes? «Há aqui pessoas com muita maldade» - Big Brother
03:53

Má-língua de manhã entre três concorrentes? «Há aqui pessoas com muita maldade»

11:22
Mariana confessa: «Ela tem um jogo que eu não gosto» - Big Brother
01:33

Mariana confessa: «Ela tem um jogo que eu não gosto»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Como nunca o viu: Cláudio Ramos partilha registo ousado e deixa todos de queixo caído

  • Secret Story
  • Há 2h e 13min
Como nunca o viu: Cláudio Ramos partilha registo ousado e deixa todos de queixo caído - Big Brother

Cláudio Ramos voltou a agitar as redes sociais com uma publicação inesperada. Em frente ao espelho e apenas de toalha, o apresentador deixou no ar uma mensagem intrigante que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

Cláudio Ramos voltou a surpreender os seguidores com uma publicação ousada no Instagram. Nos stories, o apresentador partilhou uma fotografia em frente ao espelho que rapidamente deixou todos de queixo caído. Apenas com uma toalha à cintura, exibiu os abdominais bem definidos e a sua forma física invejável.

Na legenda, Cláudio mostrou também a sua disciplina e foco fora dos ecrãs: «Só para me avisar e aceitar: acabaram-se os gelados e segunda retomo a rotina!». Uma mensagem clara de que as férias chegaram ao fim e de que está pronto para regressar ao dia a dia com regras e dedicação, reforçando que o corpo que apresenta é fruto de esforço, constância e muita determinação.

Veja aqui a fotografia:  

Relacionados

Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Mais ousada do que nunca, ex-concorrente do Big Brother choca Cláudio Ramos
Temas: Claudio Ramos

Fora da Casa

De «cara lavada», Cristina Ferreira conta o que a faz feliz. E é surpreendente

De «cara lavada», Cristina Ferreira conta o que a faz feliz. E é surpreendente

Há 2h e 50min
Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Hoje às 12:56
Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Ontem às 18:56
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Ontem às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Ontem às 16:28
A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

Ontem às 12:21
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»
01:39

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

Hoje às 13:06
Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados
01:42

Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados

Hoje às 12:50
O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens

Hoje às 12:10
«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio
03:07

«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio

Há 3h e 16min
O confronto mais forte deste Secret Story: Pedro e Lídia discutem como nunca

O confronto mais forte deste Secret Story: Pedro e Lídia discutem como nunca

Hoje às 12:18
Ver Mais

Notícias

Como nunca o viu: Cláudio Ramos partilha registo ousado e deixa todos de queixo caído

Como nunca o viu: Cláudio Ramos partilha registo ousado e deixa todos de queixo caído

Há 2h e 13min
De «cara lavada», Cristina Ferreira conta o que a faz feliz. E é surpreendente

De «cara lavada», Cristina Ferreira conta o que a faz feliz. E é surpreendente

Há 2h e 50min
Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Sónia Jesus «fecha ciclo» da separação mais poderosa do que nunca: «Gostosa; gatona»

Hoje às 12:56
O confronto mais forte deste Secret Story: Pedro e Lídia discutem como nunca

O confronto mais forte deste Secret Story: Pedro e Lídia discutem como nunca

Hoje às 12:18
Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Ontem às 18:56
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story
03:33

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story

Ontem às 09:39
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

2 out, 19:46
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Ontem às 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em Paris, Daniel Panelo pediu Margarida Castro em casamento? Descubra a verdade!

Em Paris, Daniel Panelo pediu Margarida Castro em casamento? Descubra a verdade!

Há 3h e 48min
Gonçalo Quinaz passa por mudança... com ajuda de ex-concorrente do "Big Brother": "Façam o mesmo que eu"

Gonçalo Quinaz passa por mudança... com ajuda de ex-concorrente do "Big Brother": "Façam o mesmo que eu"

Hoje às 14:53
A enfrentar separação, Sónia Jesus recebe mensagem de pessoa especial: "Uma verdadeira gostosa"

A enfrentar separação, Sónia Jesus recebe mensagem de pessoa especial: "Uma verdadeira gostosa"

Hoje às 12:36
Zé Lopes vive momento único: "Não me deixaram passar a meia-noite sozinho"

Zé Lopes vive momento único: "Não me deixaram passar a meia-noite sozinho"

Hoje às 12:18
Catarina Miranda agarrada a pessoa especial: "Uma felicidade que não se explica"

Catarina Miranda agarrada a pessoa especial: "Uma felicidade que não se explica"

Hoje às 11:51
Ver Mais Outros Sites