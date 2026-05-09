Melhor do que nunca: Cláudio Ramos surpreende sem camisola e deixa Internet ao rubro com novas imagens

Cláudio Ramos voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar vários registos da sua rotina diária nos stories do Instagram. Desta vez, o apresentador mostrou-se em excelente forma física e acabou por impressionar os seguidores com a sua boa disposição, energia e forma física.

Nas imagens divulgadas, Cláudio Ramos surge descontraído e confiante, evidenciando o resultado da disciplina que tem mantido nos últimos tempos, tanto a nível de treino como de alimentação.

O apresentador, que frequentemente partilha momentos do seu dia a dia com os seguidores, tem mostrado uma rotina cada vez mais focada no bem-estar e no equilíbrio pessoal.