Apresentador da TVI implacável com críticas ao seu visual: «São capazes de tudo»

Cláudio Ramos é conhecido há muitos anos na televisão portuguesa, mas nem todos se lembram de quando tinha um visual bem diferente. O apresentador usava cabelo comprido e esta terça-feira, dia 10 de fevereiro, decidiu relembrar essa época.

Foi através do Instagram que Cláudio Ramos decidiu fazer uma viagem ao passado. Na manhã de 10 de fevereiro, o apresentador surpreendeu os seguidores com um carrossel de fotografias dos tempos em que apostava num estilo bem distinto do que apresenta atualmente.

Ao relembrar essa fase da sua vida, Cláudio Ramos não resistiu a deixar um comentário irónico sobre as críticas que recebeu ao longo dos anos relativamente ao cabelo comprido:

«…. Como é que as pessoas são capazes de dizer que o cabelo comprido não me ficava bem?! As pessoas são capazes de tudo valha-me Deus.», escreveu o apresentador.