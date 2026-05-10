«Levei com um móvel em cima»: Cláudio Ramos vive susto e a imagem impressiona

Cláudio Ramos está numa fase de mudanças e tem partilhado vários momentos desta nova etapa com os seguidores nas redes sociais. Entre caixas, móveis e reorganizações, o apresentador da TVI confessou que os últimos dias têm sido particularmente intensos.

Foi através do Instagram que Cláudio revelou ter sofrido um pequeno acidente enquanto tratava das mudanças sozinho. O comunicador mostrou um arranhão no braço e explicou, com o habitual sentido de humor, o que aconteceu: «Levei com um móvel em cima e fiz um dói dói», escreveu.

Cláudio Ramos tem dividido com os fãs vários detalhes desta fase, desde a arrumação da nova casa até aos desafios mais inesperados que surgem pelo caminho. O apresentador mostrou que as mudanças têm sido exigentes e que tem enfrentado o processo praticamente sem ajuda.