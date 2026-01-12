Há 10 anos: Apresentador da TVI adere à “trend” mais viral do momento e mostra registos raros

O ano de 2026 começou há uns dias e ainda são muitas as retrospectivas do que já passou. Há uma em concreto que está a ser feita por muita gente, após ter ficado viral nas redes sociais: recuar 10 anos e perceber o que se fez em 2016.

Este apresentador da TVI não ficou indiferente à "trend" e quis replicá-la também na sua página de Instagram, partilhando assim alguns momentos raros de há 10 anos. Falamos de Cláudio Ramos.

Desde a sua mudança de uma «casa minúscula em Lisboa» para outra, ao boxe, passando pela primeira vez que esteve pessoalmente com Cristina Ferreira e pelos projetos profissionais que fez nesse ano, até a um livro a uma coleção de roupa interior que lançou, muitas são as memórias de 2016.



