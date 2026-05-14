Cláudio Ramos vai apresentar novo programa da TVI. E o formato é tudo menos o habitual

A TVI prepara-se para estrear mais uma grande aposta para as noites de sábado. Chama-se Stacks of Cash e será conduzido por Cláudio Ramos.

Segundo revelou o canal de Queluz de Baixo, o programa mistura cultura geral, rapidez, estratégia e até resistência à pressão, num formato diferente do habitual: «Saber responder não basta», explica a estação, já que os concorrentes terão também de construir pilhas com peças conquistadas ao longo do jogo, usando uma garra mecânica que assume um papel central na dinâmica do concurso.

Ao longo de seis episódios, seis concorrentes enfrentam diferentes provas e desafios. Divididos em grupos, os participantes terão de responder corretamente a perguntas para conquistar peças de vários formatos e tamanhos, essenciais para erguer uma torre estável e continuar em prova.

Mas há mais: além das perguntas de quiz, existirão momentos de estratégia, rondas de rapidez, desafios visuais e até twists inesperados que poderão mudar completamente o rumo do jogo.

O objetivo? Construir a pilha mais alta possível e ultrapassar a chamada «linha dourada», um dos momentos decisivos do programa.

Em cada emissão, apenas um concorrente garante acesso ao jogo final. Já no último episódio, os seis finalistas regressam para disputar uma grande final, onde será atribuído o prémio maior.

Produzido pela Fremantle Portugal, o novo concurso da TVI estreia em junho e as inscrições já se encontram abertas.