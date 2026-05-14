«Tenho recados da Leonor»: Cláudio Ramos faz partilha emotiva nas redes sociais. E envolve a filha

Cláudio Ramos voltou a mostrar o lado mais sentimental aos seguidores. Desta vez, o apresentador da TVI publicou um reels onde surge a retirar fotografias, bilhetes, frases e ímanes do frigorífico da sua casa.
O momento acontece numa fase de mudanças na vida do comunicador, que decidiu guardar todas aquelas recordações especiais numa caixa.
Apesar de brincar com o facto de estar a ser «lamechas», Cláudio admitiu o valor emocional que cada pequeno objeto tinha para si: «Ao longo de dez anos só aqui colei coisas boas. Não espetei aqui contas, arrelias, coisas chatas», escreveu.
Entre os vários objetos, o apresentador revelou guardar recados antigos da filha, Leonor, fotografias de diferentes fases da vida, bilhetes deixados por pessoas especiais e ímanes trazidos de viagens marcantes:Tenho imagens de pessoas que marcam a minha vida», confessou.
Ao refletir sobre aquele conjunto de memórias, Cláudio Ramos comparou o frigorífico a uma espécie de álbum emocional construído ao longo dos anos: «Se o frigorífico é um lugar para guardar alimentos, é uma bonita analogia perceber que o que está fora dele também alimenta», escreveu ainda.
No final da publicação, o rosto da TVI explicou que, para já, todas aquelas recordações ficarão guardadas numa caixa. «Depois logo se vê», rematou.
