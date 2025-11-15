A confissão inesperada deste apresentador da TVI: «Chego aos 52 anos a saber onde mora o amor»

Cláudio Ramos fez 52 anos no passado dia 11 de novembro e esta sexta-feira surpreendeu os seguidores com um desabafo recheado de confissões inesperadas e sentidas, através das redes sociais.

«Passou mais um ano, mas ainda não aprendi inglês, não aprendi a nadar nem me rendi ao CrossFit. Não fui à Grécia. Já não mudo os lençóis todos os dias. Não bebi uma gota de álcool mas tenho um garrafa de Moët & Chandon que comprei este ano para celebrar e ficou por abrir», escreveu.

No Instagram, Cláudio Ramos continuou: «Deixei de comer gelados e voltei a comer ontem. Cumpri o plano de treino, estou satisfeito com o que vejo ao espelho e tenho maior consciência alimentar. Apanhei sustos valentes. Escrevi durante nove meses um livro bonito que vão conhecer para o ano».

«Não li tudo o que gostava de ter lido nem fui a todas as peças que me apetecia mas actualizei séries e cinema sempre que pude. Adiei projectos por falta de tempo. Os primeiros seis meses deste ano foram fechados em estúdios de manhã à noite», escreveu.

O apresentador acrescentou: «Visitei lugares que já conhecia porque gosto de lá voltar e descobri coisas novas. Conheci restaurantes. Acho que viagens e restaurantes são memórias. É a melhor herança que posso deixar à minha filha».

«Discuti menos este ano mas não deixei de discutir quando tive que defender ideias que me parecem necessárias. Disse muitas vezes ‘não’ e selecionei pessoas. Primeiro estou eu. Continuo a gostar muito de estar comigo mas tenho de estar atento para não passar tempo demais», afirmou.

Cláudio Ramos disse ainda: «Chego aos 52 irritado com a idade. Feliz com o que me deu, mais inquieto com o que me vai tirando. Chego com uma estrela no céu e sem medo de bater com a cabeça no chão. Chego orgulhoso como pai. Feliz na carreira. Certo que sou bom irmão, bom filho, um amigo com quem se pode contar sempre, um bom companheiro de trabalho e um coração paciente».



«Aos 52 Continuo a achar o azul a cor mais bonita. A gostar de dias de chuva, de meias coloridas, de camisas leves, de copos de água à chegada, de dar presentes e apreciar a cara atrapalhada de quem os recebe. Chego aos 52 anos a saber onde mora o amor. Chego vaidoso, tímido, inseguro, inquieto, curioso, teimoso … por falar nisso, ainda hoje pensei que aos 52 continuo a lixar as costas porque, por teimosia, não uso a calçadeira», rematou.

