Cláudio Ramos surpreende com 'tesourinho': «Nesta fotografia tinha 17 anos»

Claudio Ramos partilhou uma fotografia sua na rádio com 17 anos.

O apresentador recordou uma altura importante da sua vida.

O apresentador do Secret Story - Desafio Final, Claudio Ramos, recorreu às redes sociais para partilhar um 'tesourinho' antigo da altura em que tinha 17 anos. No Instagram, a propósito do dia da rádio, o apresentador recordou uma época importante da sua vida.

«Nesta fotografia tinha 17 anos. Estive lá umas valentes temporadas. Antes do microfone arrumei discos, vendi publicidade, atendi telefonemas, escrevi a meteorologia. E fui aprendendo», escreveu Claudio Ramos.

O apresentador acrescentou: «Naquele tempo aprendíamos com os mais velhos, a olhar para eles, a escutar o que diziam e como trabalhavam...».



«Impossível imaginar o meu caminho sem a vida que a rádio me deu. Ainda hoje, quando ando de carro de um lado para o outro, escuto vozes de rádios locais, dou-lhes muito valor porque sei o que está dentro de cada uma delas», referiu.

No texto pode ainda ler-se: «Eu sei o que é estar ali. Trabalhar dependente de publicidade, de patrocínios, de um caminho diário para que não se deixe cair o projeto, alguns ‘só’ por amor à camisola e com zero vaidade. Que se lhes reconheça o valor e a entrega».

«Feliz dia da rádio a todos quantos fazem dela a sua vida e mais ainda aos muitos que lutam para a manter viva! E são muitos. Mesmo!», concluiu Claudio Ramos.

