Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»

Cláudio Ramos assinalou o Dia do Pai com uma partilha especial nas redes sociais, marcada pela nostalgia e pelo afeto. O apresentador da TVI recorreu a uma fotografia antiga, onde surge com a filha Leonor ainda bebé ao colo. E recebeu a melhor surpresa de todas.

A partilha do apresentador foi acompanhada apenas pela simples legenda: «19 de Março» e um coração. Veja a fotografia na galeria acima.

Leonor não deixou passar a data em branco e fez questão de homenagear o pai com palavras que refletem a relação próxima entre ambos - apesar da distância física que os separa: «O meu sempre morou a 200km de distância, mas viveu todos os dias comigo», começa por escrever, sublinhando a presença constante de Cláudio Ramos na sua vida.

A jovem destacou ainda o papel fundamental do apresentador no seu crescimento, enaltecendo os valores que lhe transmitiu ao longo dos anos: «Ensinou-me a valorizar e eternizar cada momento, porque são todos únicos».

A declaração terminou de forma particularmente emotiva, deixando clara a admiração e o amor que sente pelo pai: «É o melhor de todos, e eu escolhia-o, em todas as vidas».