Cláudio Ramos mostra-se como nunca o vimos: «Eu também sou esta pessoa»

Cláudio Ramos mostrou um lado nunca antes visto nas redes sociais. O apresentador da TVI partilhou um vídeo na sua página de Instagram onde se mostra a dançar em sua casa.
«Lembrei-me da Bruna e apeteceu-me dançar. Façam, enquanto podem, aquilo o que vos apetecer de verdade. Bom fim de semana 🍀», escreveu o comunicador.
O apresentador do programa 'Dois às 10' acrescentou: «Ps- Não se enervem nem com a qualidade da dança nem com a banda sonora. Eu também sou esta pessoa 🤦🏻♂️».
Veja a partilha em baixo: