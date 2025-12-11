Cláudio Ramos acredita na reconciliação de um dos casais mais emblemáticos dos Morangos com Açúcar

Cláudio Ramos comentou a separação de um dos casais mais emblemáticos da ficção da TVI, mais concretamente da série juvenil de grande sucesso, Morangos com Açúcar. Falamos de Ana Guiomar e Diogo Valssassina.

O tema foi comentado na rúbrica "Conversas de Café" do programa "Dois às 10" da TVI e o apresentador deu a sua opinião, dizendo que acredita numa reconciliação dos dois num futuro próximo.

«Vou dar o meu prognóstico. Como eles estiveram durante muito tempo juntos, eu acho que eles precisavam de um momento em que cada um se desmembrasse e fosse ver as suas vidas», afirmou Cláudio Ramos.

O apresentador acrescentou: «Mas estou convicto que, um dia, aconteça o que acontecer neste entretanto, vão olhar e vão pensar "se calhar vamos voltar a colar as peças". Acho, é a minha convicção, e Deus queira que assim seja se tiver que ser».