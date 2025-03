Última Hora: Nova edição do Big Brother já tem data de estreia e apresentador. Saiba tudo!

Ícone do Big Brother- A Revolução! Como estará o pai de Jéssica Fernandes ao fim de cinco anos?

Vem aí mais uma edição do Big Brother, que promete muitas surpresas e concorrentes imperdíveis que o vão deixar colado ao ecrã.

Esta terça-feira, dia 4 de março, a TVI revelou a data estreia da próxima edição, bem como quem a apresenta. É já no próximo dia 23 de março que vamos poder ver novos concorrentes a entrar na casa mais vigiada do País, com Cláudio Ramos aos comandos.

«O clássico dos clássicos está de volta à TVI. Nos 25 anos do Big Brother em Portugal, o que vamos ver que ainda não vimos? TUDO!?, lê-se na página de Instagram oficial da TVI.

Esta será uma edição imperdível que marca também os 25 anos do Big Brother em Portugal, que, recorde-se, estreou pela primeira vez em setembro de 2000 e terminou no fim desse mesmo ano.

