Burlão usa imagem de Cláudio Ramos para roubar milhares de euros. E estes são os detalhes

Cláudio Ramos revelou, em direto no programa Dois às 10, que já foi usado num esquema de burla que envolveu milhares de euros. Quando comentavam a polémica burla de um homem que se fez passar pelo cantor Zé Amaro, o apresentador lembrou um episódio passado em que uma mulher foi enganada por alguém que se fez passar por ele.
«Aconteceu-me o mesmo, com 27 mil euros. Uma mulher foi enganada (…) porque uma pessoa fez-se passar por mim», começou por contar.
Durante a conversa, Cláudio Ramos destacou que, em muitos destes casos, a «culpa» pode estar do lado das próprias vítimas, e explicou como tudo aconteceu na altura: «A senhora foi ter comigo à minha casa do Alentejo, tenho até a fotografia dela que a posso meter aí, foi lá a polícia e tudo. Foi dizer à minha mãe e irmã que era minha namorada… ainda por cima… ainda se fosse um homem», disse.
Visivelmente indignado, o apresentador acrescentou ainda: «Não foi esperta para perceber que não era eu mas foi esperta para ligar para uma revista, fazer um print das mensagens e mandá-las todas».
O tema surgiu durante o programa da manhã da TVI, quando se comentava o caso de um homem que se fez passar pelo cantor português Zé Amaro e conseguiu enganar uma fã, levando-a a enviar-lhe 250 mil euros ao longo de três anos.